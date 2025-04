Intestazioni fittizie di quote e di società per conto della ‘ndragheta, nei guai un imprenditore senese

Sul punto il tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione ha in sintesi osservato come la ragione della sproporzione tra il patrimonio posseduto e i redditi lecitamente dichiarati sia da individuarsi in guadagni che potrebbero derivare dalla sua piena messa a disposizione della cosca. Conseguentemente, il divario ricostruito durante il periodo di manifestazione di pericolosità sociale appare non giustificato da capitali di origine lecita e, pertanto, suscettibile di misura ablativa.

Su queste basi, il tribunale di Reggio-Calabria – Sezione misure di prevenzione ha disposto il sequestro, tra Siena, Sovicille e Monteroni d’Arbia, del patrimonio intestato ai familiari, ossia una villa con relative pertinenze, due appezzamenti di terreno, un locale adibito ad autorimessa, un B&B/affittacamere, oltre a conti correnti e disponibilità finanziarie, per un valore complessivamente stimato in oltre 600mila euro. Tali beni saranno gestiti da un amministratore giudiziario.

Le risultanze delle attività eseguite e degli elementi probatori acquisiti saranno vagliate dal Giudice della Prevenzione e, dunque, la richiesta di sequestro è stata ritenuta meritevole di accoglimento, fatta salva ogni diversa valutazione da condurre in esito all’instaurazione del contradditorio tra le parti. .

L’attività di servizio in parola testimonia la continua attenzione all’individuazione e alla conseguente aggressione dei patrimoni e delle disponibilità finanziarie illecitamente accumulati dalle consorterie criminali di stampo mafioso, allo scopo di espungere dal sistema l’utile economico proveniente da attività criminose, a tutela del mercato e della sana imprenditoria.