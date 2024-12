Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Migranti pakistani a Siena: Comune mette a disposizione struttura

Migranti pakistani a Siena, una struttura di proprietà comunale sarà a disposizione, fino al 12 gennaio 2025, dei cittadini pakistani che arrivano a Siena per ottenere dalla Questura lo status di rifugiati politici. E’ la decisione presa dal Comune di Siena “come ulteriore misura di fronte al fenomeno che sta interessando la città”.

La struttura denominata ‘Podere Palazzetto’ ospiterà 15 persone.

Nicoletta Fabio, sindaca di Siena: “Un ulteriore e nuovo atto concreto con il quale il Comune di Siena si impegna ad affrontare questa criticità che interessa tutto il territorio, ma per la quale l’amministrazione comunale ha di fatto pochi strumenti a disposizione. Ciò nonostante, oltre all’impegno costante della Polizia Municipale e degli uffici comunali, il Comune di Siena ha già portato avanti alcune attività come la messa a disposizione dell’immobile a Montalbuccio per la creazione di un Centro di accoglienza da parte della Prefettura, i servizi di supporto e di aiuto. Inoltre siamo sempre a disposizione per tutte le istanze che provengono da istituzioni, associazioni e cittadini. Tutto questo nella consapevolezza di una problematica complessa, che tocca livelli nazionali e che, al di là delle parole e dei proclami, ha bisogno di azioni quotidiane e, appunto, concrete”.

Nell’atto dirigenziale del Comune di Siena, illustra lo stesso Comune: “i tempi burocratici per acquisire il permesso di soggiorno ed il cospicuo e continuo arrivo di richiedenti asilo ha creato un rallentamento del turn over dei migranti e, conseguentemente, lo stazionamento di un numero, variabile nel tempo, di pakistani nel nostro territorio e la mancata disponibilità di posti nei centri di accoglienza straordinaria e l’impossibilità per le organizzazioni di volontariato di ospitare tutti i migranti in dormitori e strutture temporanee, ha costretto i richiedenti asilo a passare le notti in rifugi impropri ed in particolare nei parcheggi pubblici coperti”.

Micaela Papi, assessora servizi sociali Comuni di Siena: “La struttura ospiterà quindici pakistani che non hanno trovato posto in altre strutture, in modo da risolvere le ultime criticità che si sono create e a testimonianza del costante impegno da parte dell’amministrazione comunale su questo fronte”.

“La struttura denominata ‘Podere Palazzetto’, posta in Strada di Palazzetto, 4, è inserita nel piano delle alienazioni (triennio 2025/2027): l’immobile in questione, a seguito di opportuni sopralluoghi, è stato ritenuto idoneo all’accoglienza e gli uffici comunali si sono attivati per il ripristino delle utenze (luce, acqua, gas)”.

Il Comune di Siena ha deciso di limitare la permanenza nell’immobile, dei richiedenti asilo, fino al 12 gennaio 2025, di prevedere l’utilizzo della struttura, come dormitorio e quindi con accessibilità nelle sole ore notturne e di prevedere, per questo motivo, un servizio di portineria e sorveglianza.