Palio di Siena, in moto anche la macchina per la sicurezza sanitaria dell’evento

SIENA – Il 118 dell’Azienda Usl Toscana Sud Est è pronto per il Palio di Siena di luglio.

La centrale operativa di Siena-Grosseto, sotto il coordinamento del direttore facente funzione Stefano Dami, ha predisposto il piano dei soccorsi sanitari in collaborazione con le Pubbliche assistenze, le Misericordie, la Croce Rossa Italiana e l’associazione Cb Il Palio.

Squadre, mezzi, postazioni saranno organizzati per garantire la massima assistenza, anche in caso di maxi-emergenza, alle circa 18mila persone che si troveranno all’interno di Piazza del Campo e sui palchi.

Cinque postazioni sanitarie, un centinaio di soccorritori, sette medici, otto infermieri e diciotto ambulanze (comprese quelle della cerchia esterna), oltre a un’ambulanza infermieristica aggiuntiva in supporto alle chiamate di emergenza della città. Questi i numeri dell’organizzazione dell’emergenza urgenza previsti in piazza del Campo. Ma anche il resto della città sarà presidiato da soccorritori e mezzi per garantire che la manifestazione si svolga nella massima sicurezza dal punto di vista sanitario.

Nel Prato di Sant’Agostino sarà presente il camper del Coordinamento regionale maxi emergenze, diretto dal dottor Andrea Nicolini, a integrazione del servizio comunicazioni radio.

“Il dispiegamento di forze del sistema 118 per i giorni di Palio e, soprattutto, per la Carriera, è importante, – dice Dami. – Da mesi sono stati effettuati incontri tra il personale sanitario e le associazioni di volontariato per condividere le evoluzioni organizzative necessarie. Nella centrale operativa della sede del Ruffolo è stato allestito un ambiente per la gestione del Palio con due postazioni dedicate, dove opereranno un infermiere, un operatore tecnico di Esculapio ed il personale dell’associazione Cb il Palio, che saranno in contatto costante con la Piazza del Campo e con i mezzi di soccorso attraverso più maglie radio. Nelle postazioni di Piazza verrà sperimentato quest’anno un sistema di gestione informatica dell’evento grazie ad una rete internet dedicata messa a disposizione dall’amministrazione comunale e grazie ad un software pensato proprio per questo tipo di eventi”.

Assegnazione dei compiti, procedure, dislocazione di mezzi e personale: tutto è stato predisposto d’intesa con il dipartimento di Emergenza urgenza guidato da Mauro Breggia, con l’obiettivo di prevedere ogni singola necessità.

“È per me motivo di orgoglio e soddisfazione poter assicurare il servizio ai cittadini, senesi e non, presenti a questa manifestazione così importante, – dichiara il dottor Breggia. – Siena è una città a cui sono legato, dove ho studiato e mi sono formato. Il nostro Dipartimento sarà pronto a rispondere a ogni evenienza”

Il direttore generale dell’Asl Tse Marco Torre plaude allo sforzo: “Per la Asl è un onore poter dare un contributo per assicurare lo svolgimento di una tradizione storica così sentita dalla città di Siena. Visto il grande impegno profuso, ringrazio sin da ora il nostro personale e le associazioni di volontariato, niente può essere lasciato al caso o sottovalutato”.

Oltre a questo, l’Asl Tse, con i suoi veterinari, sta garantendo dalle previsite controlli di vigilanza sanitaria sui cavalli e il rispetto delle norme sul benessere animale.