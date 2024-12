Si spruzzano negli occhi lo spray al peperoncino mentre tentano la rapina: nei guai due minorenni

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Tentano la rapina ma nell’eseguirla si spruzzano negli occhi lo spray al peperoncino e il tentativo fallisce.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Siena la vittima, un giovane domiciliato a Siena per motivi di lavoro, stava tornando verso casa intorno alla mezzanotte, seguito da due ragazzi, poi identificati per un 17enne residente a Siena e un 16enne residente in Sicilia ma domiciliato in provincia di Siena.

I minorenni, dopo aver raggiunto il giovane gli avrebbero intimato di consegnargli dei soldi tentando di strappargli di dosso lo zaino che aveva sulle spalle.

Per facilitarsi il compito, i due gli avrebbero spruzzato maldestramente sul volto uno spray urticante, che però avrebbe colpito anche loro. Approfittando della circostanza, la vittima sarebbe quindi riuscita a scappare rifugiandosi in casa.

Gli agenti hanno poi verificato, tramite la visione delle immagini delle telecamere cittadine, che i due giovani, si sono recati in piazza del Mercato dove sono stati immortalati mentre si sciacquavano, a turno, il viso alla fontanina. Dopo diversi minuti, si sono dileguati uscendo dalle inquadrature delle telecamere.

I poliziotti delle volanti, analizzando le immagini, si sono però ricordati di aver controllato, nella stessa serata, in via Malavolti, due ragazzi che corrispondevano perfettamente alle loro sembianze e vestiti nello stesso modo.

I due sono stati, quindi, denunciati alla procura della Repubblica presso il Ttibunale per i minorenni di Firenze, per tentata rapina in concorso.