Via gioielli con la tecnica del falso carabiniere: denunciato un 43enne

SIENA – Ancora a segno una truffa del falso carabiniere.

I carabinieri della stazione di Siena hanno denunciato in stato di libertà un 42enne originario della provincia di Salerno, poiché indiziato del reato di truffa attraverso il metodo del sedicente carabiniere.

I militari, a seguito della denuncia di una donna anziana, che aveva riferito di aver subìto una truffa con la quale i finti carabinieri si erano impossessati di svariati monili in oro, hanno immediatamente avviato le indagini, che hanno portato, in pochi giorni, alla identificazione del presunto malvivente. L’uomo, pertanto, è stato denunciato alla procura di Siena.

L’Arma di Siena è costantemente impegnata nel contrasto di questa tipologia di reato, che colpisce le fasce vulnerabili della popolazione.

Quella del metodo del finto carabiniere è una tipologia di truffa spesso utilizzata dai malviventi, che fanno leva sullo stato emotivo delle vittime. Essa consiste in una telefonata di un finto appartenente alle Forze dell’Ordine o di un finto avvocato, che fa credere alla vittima che un proprio parente sia rimasto coinvolto in un incidente stradale o che sia stato arrestato. Alla vittima verrà richiesta una somma di denaro a titolo di corrispettivo per fornire assistenza sanitaria o legale alla persona cara in difficoltà. Se la persona truffata accetta, l’interlocutore comunica che di lì a breve un assistente o un carabiniere in borghese si recherà presso l’abitazione per ritirare il denaro contante.

I consigli per difendersi da questo tipo di truffa sono diffidare delle apparenze; non aprire mai la porta agli sconosciuti; non fidarsi del solo tesserino di riconoscimento; ricordare che le forze dell’ordine non chiedono mai denaro per assistere i cittadini.

In caso di necessità, è sempre opportuno chiamare il 112. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.