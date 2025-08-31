Dopo 34 anni di digiuno torna alla contrada di Cagnano il Bravìo delle Botti

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTEPULCIANO – L’edizione 2025 del Bravìo delle Botti vede vincitrice la contrada di Cagnano, con la coppia formata da Samuele Cesaroni detto Fontone e Luca Benassi detto Cittino.

La contrada verde blu arriva alla sua undicesima vittoria, mantenendo il suo titolo di capofila tra le contrade. La vittoria, derivata dallo sforzo e dalla determinazione dei due spingitori, che hanno cercato la rivincita dopo lo scorso anno, ha visto Benassi e Cesaroni arrivare con grande forza e carica sul sagrato permettendo così alla contrada di portare all’interno della sua sede, dopo 34 anni di digiuno, il panno dedicato agli 80 anni dalla Liberazione italiana dal nazifascismo, narrati attraverso la marcia dei bambini di Iris Origo, dipinto da Manuela Petti. Lacrime e grande soddisfazione per il rettore Luca Tonini, che da anni aspettava questa vittoria.

La gara ha confermato i pronostici sulla vincitrice verde blu, già favorita lo scorso anno, così come la contrada di Gracciano, arrivata seconda, mentre per la contrada di Talosa non c’è stato nulla da fare; a sorprendere Le Coste, arrivate terze.

La griglia di partenza, estratta la mattina di domenica 31 agosto, ha visto partire in prima posizione le contrade Voltaia, San Donato, Le Coste, Cagnano e in seconda fila Poggiolo, Talosa, Gracciano, Collazzi, dando fin da subito le prime importanti indicazioni di quella che sarebbe stata la gara.

La lunga giornata di Bravìo è iniziata, appunto, con l’estrazione della griglia di partenza avvenuta nella sala consiliare del palazzo comunale di Montepulciano. Dopo l’estrazione, il corteo storico composto dai tamburini, sbandieratori e figuranti delle otto contrade di Montepulciano ha raggiunto la Chiesa del Santissimo Nome di Gesù con l’offerta dei ceri a San Giovanni Decollato, patrono a cui è dedicata la manifestazione, per la Santa Messa presieduta dal cardinale Lojudice. Alle 15,30 il corteo storico è partito dalla Colonna del Marzocco e si è snodato per le vie cittadine fino a Piazza Grande. Prima dell’attesissima corsa si è svolto il Premio Memorial Trabalzini in cui si sono sfidati i quartetti composti dagli sbandieratori e dai tamburini delle otto contrade. Dalle 18,30 tutto è stato pronto per correre la corsa del Bravìo 2025.

A partire subito bene è stata la contrada di Voltaia, con la neo coppia dei fratelli Giacomo e Nicola Severini, a seguito le contrade di Gracciano, con la coppia di Lapo Parissi e Jacopo Gragnoli, e Cagnano, con i vincitori Luca Benassi e Samuele Cesaroni, che dopo pochi minuti hanno ottenuto la prima posizione, portandola fino alla fine della corsa. A seguire la contrada di Collazzi, con la giovane coppia di Simone Pedagna e Bassanelli Alberto, quella di Talosa, con Luca Rosi e Simone Mosca, San Donato con Matteo Paganelli e Giacomo Tonini e per ultima quella di Poggiolo con Jacopo Parissi e Giulio Santini.

Da metà percorso in poi la corsa era praticamente definita con la contrada di Cagnano che, ormai in testa, ha dato un grande distacco alla contrada di Gracciano e Le Coste; con mente lucida i due spingitori Benassi e Cesaroni sono arrivati a passare l’arco del Paolino, arrivando in Via Ricci, punto in cui lo scorso anno la contrada di Voltaia, con Attilio Nioli e Lorenzo Leonardi, gli aveva strappato la vittoria. Con la voglia di rivincita i due spingitori hanno portato avanti la botte, arrivando sul sagrato tra lacrime di gioia e felicità della contrada tutta.

Questi i tempi e l’ordine di arrivo: la vincitrice verde blu ha solcato il sagrato con un tempo di 8’47, distaccando di gran lunga la contrada di Gracciano con 9’18, terza la contrada de Le Coste con un tempo di 9’48. A distaccarsi dal minutaggio fatto dalle altre contrade le ultime quattro: San Donato ha registrato un tempo di 10’05, Collazzi ha registrato un tempo di 10’18, Talosa al seguito con 10.28 e Poggiolo per ultima con 10’48.

Grande soddisfazione per il Magistrato delle Contrade che, dopo una settimana passata dietro le preoccupazioni date dal meteo, hanno visto svolgersi la corsa nel migliore dei modi, ripagando gli sforzi di questi tre anni.

La reggitrice, ormai arrivata al suo ultimo mandato, Irene Bettollini, si è congratulata con tutti per l’ottima riuscita della corsa e della settimana degli eventi in generale, ringraziando tutti i contradaioli e i volontari che, nonostante i rinvii e gli annullamenti di questa edizione dovuti al maltempo sono riusciti a mantenere alto l’animo della manifestazione, rendendola ancora una volta la festa della comunità poliziana intera.