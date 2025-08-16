Luca Betti insieme alla cavalla Shakira trionfa alla Giostra del Saracino

Getting your Trinity Audio player ready...

SARTEANO – Festa grande per la contrada di San Lorenzo alla Giostra del Saracino di Sarteano che vede il suo giovane fantino, ma il cui talento si dimostra sempre più importante, portare i colori bianco rossi nuovamente alla vittoria.

Una giostra che nonostante il dubbioso tempo si è dimostrata certa fin dall’inizio, Luca Betti insieme alla cavalla Shakira ha infatti totalizzato cinque anelli su cinque, senza mai dimostrare ansia e paura, rimanendo lucido e sicuro di sé, forte della vittoria dello scorso anno e del nome che lo accompagna.

A conquistare il premio migliori sbandieratori Teddy Bartoli il duo della Contrada della Santissima Trinità, composto da Samuele Prandini e Riccardo De Simone, mentre il premio migliori tamburini è stato consegnato alla coppia formata da Tommaso Crociani e Sebastian Caveglia, della Contrada di San Martino. Il premio Corteggio per il migliore corteo storico, dedicato alla memoria di Anna Romagnoli, è andato alla Contrada di San Lorenzo.

Luca Betti non ha lasciato spazio agli altri giostratori, confermando il pronostico dello scorso anno e consolidando il futuro di San Lorenzo. Seconde sul podio, a pari merito, totalizzando quattro anelli su cinque la contrada della Santissima Trinità con il giostratore Giacomo Perugini e la contrada di Sant’Andrea con il giostratore Nicholas Faenzi. Terze, sempre a pari merito, con un totale di tre anelli su cinque la contrada di San Bartolomeo con giostratore Marco Mazzuoli e la contrada di San Martino con giostratore Giordano Falsetti.

Un’edizione che rimarrà nella memoria della contrada di San Lorenzo, che vede il nome Betti nuovamente come pioniere dei suoi colori, ricordando chi ha sempre

“Sono i piccoli gesti fatti dalla comunità che rendono questa manifestazione storica così radicata al nostro territorio. Sventolate le bandiere fuori dalla finestra, mettete i foulard al collo e mostrate i colori delle contrade, siatene orgogliosi – dice il sindaco Francesco Landi – Due delle persone che hanno contribuito a questa festa oggi purtroppo non ci sono più, Rosi Marzocchi ed Enzo Morgantini, ed è anche a nome loro che dobbiamo portare avanti tutto questo, con impegno e passione. I miei complimenti quest’anno vanno nuovamente alla contrada di San Lorenzo e a Luca Betti, che con sangue freddo ha confermato di essere un fuoriclasse. Un grazie va anche a tutti i volontari che come tutti gli anni permettono di dare vita a questa manifestazione che è la nostra storia e che sarà il nostro futuro”.