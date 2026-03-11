9.8 C
Firenze
giovedì 12 Marzo 2026
Mps, sì al progetto di fusione per incorporazione di Mediobanca

Ilrapporto di concambio è stato fissato in 2,45 azioni del Monte dei Paschi per ogni titolo di piazzetta Cuccia: ora il vaglio dell'antitrust

Economia
Foto Adn Kronos
SIENA – I consigli di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca hanno dato il via libera ufficiale al progetto di fusione per incorporazione dell’istituto milanese in quello senese. Un’operazione destinata a ridisegnare gli equilibri di Piazza Affari e del credito nazionale.

Secondo quanto comunicato in una nota congiunta, il rapporto di concambio è stato fissato in 2,45 azioni del Monte dei Paschi per ogni titolo di piazzetta Cuccia. Il via libera dei board segna l’inizio di un percorso d’integrazione che punta a unire la solidità e il prestigio della storica banca d’investimento milanese con la rete e la rinnovata spinta dell’istituto senese, sotto un’unica grande insegna.

L’operazione, che dovrà ora passare al vaglio delle assemblee dei soci e delle autorità di vigilanza, rappresenta un passaggio storico per il comparto, segnando la nascita di un nuovo gigante del credito in grado di competere sui mercati europei con una massa critica senza precedenti.

