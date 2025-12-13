Tredici milioni per il nuovo ponte Nove Luci, fra Castiglione Garfagnana e Pienza

Getting your Trinity Audio player ready...

PIENZA – Presentata nel Senese un’opera pubblica molto attesa dalla popolazione, il nuovo ponte Nove Luci.

“Tornano collegate le due sponde dell’Orcia, tra i Comuni di Castiglione d’Orcia e Pienza. È un giorno felice per la Toscana perché finalmente ricuciamo una ferita che dal 2012 aveva colpito uno dei territori più belli che abbiamo. Sono personalmente soddisfatto per il processo istituzionale che ci ha portato a presentare questo progetto. Si tratta di 13 milioni che la Regione ha speso volentieri per soddisfare un bisogno di tutta la popolazione della Val d’Orcia“. Con queste parole il presidente Eugenio Giani è intevenuto ieri pomeriggio (12 dicembre) alla presentazione della progettazione del nuovo ponte davanti alle autorità locali.

L’opera, finanziata con un contributo straordinario di 13 milioni di euro riconosciuto alla Provincia di Siena dalla Regione Toscana è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027 con decreto della presidente Agnese Carletti nel novembre 2024.

Il ponte, situato al confine tra i Comuni di Castiglione d’Orcia e Pienza, rappresenta un’infrastruttura essenziale della provinciale 18/E, strada extraurbana secondaria che collega Pienza alla statale 2 Cassia in località Gallina, e costituisce un elemento di grande valore storico, paesaggistico e turistico della Val d’Orcia. L’idea progettuale prevede la realizzazione del nuovo ponte stradale (lunghezza 140 metri e larghezza 14 metri) e di una passerella ciclopedonale (lunghezza 100 metri e larghezza 4).

Dall’analisi e confronto delle alternative progettuali, sia per quanto riguarda la nuova passerella ciclopedonale sia per il nuovo ponte stradale, sono state individuate le alternative ‘vincenti’ rispettivamente per il ponte e la passerella.