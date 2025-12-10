Morte David Rossi, commissione parlamentare inchiesta: “Per la prima volta si può parlare di omicidio, non più di suicidio”

|
Vinci: “David Rossi non si è semplicemente suicidato, come ritenuto finora, ma è stato tenuto appeso da uno o più soggetti per i polsi, fuori dalla finestra, prima di cadere e morire. La commissione ora proseguirà con ulteriori indagini per approfondire movente e l’individuazione del o dei colpevoli”.
Gianluca Vinci: “Come presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi voglio ringraziare il Ten. Col. Adolfo Gregori dei RIS di Roma e il dott. Robbi Manghi, medico legale, per l’accuratezza nella perizia sul polso di David Rossi, a 12 anni dalla morte trovare elementi nuovi, in grado di determinare che David Rossi è stato appeso fuori dalla finestra di Rocca Salimbeni, cruciali nella ricostruzione del fatto, elementi che erano sotto gli occhi di tutti ma mai visti prima, come la cassa dell’orologio, il cinturino (e la sua ombra), entrambi in volo separati dal corpo di Rossi durante la caduta, identificati nel video dell’epoca grazie a una incredibile capacità investigativa, con esame minuzioso di ogni fotogramma, zoomato, del video della caduta, oltre a prove tecniche effettuate sia a Siena, per trovare riscontro fattivo all’ombra del cinturino, che in laboratorio a Milano per ottenere il distacco del cinturino da entrambi i lati della cassa, oltre alla riconsiderazione di una lesione mai attenzionata prima, la frattura del capitello radiale del gomito sinistro, a causa della forza esercitata sul polso durante la sospensione del corpo nel vuoto o appena prima per contatto da lotta”.
Gregori ha sottolineato che sono stati svolti “23 test” tesi ad accertare in che modo possa essere stata provocata la rottura di entrambe le anse e quindi del cinturino dell’orologio di David Rossi: “Se si afferra bene la cassa dell’orologio nell’azione di trattenere il corpo ecco che, in determinati modi di afferramento, si stacca la cassa da entrambe le parti dal cinturino”. Ben “quattro volte su 23” è stata riprodotta negli esperimenti questa dinamica: “Per noi è un risultato sicuramente eccezionale. Abbiamo capito come è possibile staccare la cassa dell’orologio da entrambe le anse”.
“David Rossi in posizione frontale alla finestra, era sospeso nel vuoto, trattenuto per il braccio sinistro da una persona che lo afferrava con le due mani e, probabilmente, qualche secondo prima di precipitare, ha perso la presa del braccio destro, tanto da provocare una repentina rotazione verso il basso del lato destro del corpo tale da creare una forte compressione (per rotazione) e trazione a livello dell’articolazione del gomito sinistro tanto da generare la rima di frattura del capitello radiale in direzione mediale”.
“C’è una lesione importante che nessuno ha mai nemmeno ipotizzato è che sarà solo l’ulteriore prova di un evento lesivo da parte di terzi su Rossi”, ha detto Manghi facendo riferimento a una “frattura lineare del capitello radiale sinistro”.
“L’orologio marca Sector modello Expander, si è tolto dal braccio quando il corpo si trovava ancora all’altezza della finestra. La cassa dell’orologio ed il suo cinturino sono precipitati, separatamente, insieme al corpo di Rossi”.