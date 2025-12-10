Morte David Rossi, commissione parlamentare inchiesta: “Per la prima volta si può parlare di omicidio, non più di suicidio”

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Morte di David Rossi, 51 anni, capo comunicazione banca Monte dei Paschi di Siena morto il 6 marzo 2013, precipitato da una finestra del suo ufficio a Palazzo Salimbeni a Siena.

“Per la prima volta si può parlare di omicidio, non più di suicidio“, è chiaro Gianluca Vinci, FdI, presidente commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, dopo la relazione presentata martedì 9 dicembre in audizione dal tenente colonnello del Ris Adolfo Gregori e il medico legale Robbi Manghi, consulenti della commissione, sull’orologio e le lesioni al polso dell’ex manager. “, è chiarocommissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossidopo la relazione presentata martedì 9 dicembre inconsulenti della commissione, sull’orologio e le lesioni al polso dell’ex manager.

Vinci: “David Rossi non si è semplicemente suicidato, come ritenuto finora, ma è stato tenuto appeso da uno o più soggetti per i polsi, fuori dalla finestra, prima di cadere e morire. La commissione ora proseguirà con ulteriori indagini per approfondire movente e l’individuazione del o dei colpevoli”.

La famiglia, con la moglie Antonella Tognazzi e Carolina Orlandi, chiederà la riapertura delle indagini.

E martedì sera 9 dicembre, Le Iene ha mandato in onda un servizio con simulazione digitale dell’ingegnere forense Giuseppe Monfreda, secondo la quale David Rossi “è stato trattenuto per i polsi e poi lasciato”.

Una relazione, quella televisiva, ha premesso Vinci in apertura di audizione in commissione parlamentare d’inchiesta, “che nulla ha a che vedere con la relazione presentata in commissione”.

Gianluca Vinci: “Come presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi voglio ringraziare il Ten. Col. Adolfo Gregori dei RIS di Roma e il dott. Robbi Manghi, medico legale, per l’accuratezza nella perizia sul polso di David Rossi, a 12 anni dalla morte trovare elementi nuovi, in grado di determinare che David Rossi è stato appeso fuori dalla finestra di Rocca Salimbeni, cruciali nella ricostruzione del fatto, elementi che erano sotto gli occhi di tutti ma mai visti prima, come la cassa dell’orologio, il cinturino (e la sua ombra), entrambi in volo separati dal corpo di Rossi durante la caduta, identificati nel video dell’epoca grazie a una incredibile capacità investigativa, con esame minuzioso di ogni fotogramma, zoomato, del video della caduta, oltre a prove tecniche effettuate sia a Siena, per trovare riscontro fattivo all’ombra del cinturino, che in laboratorio a Milano per ottenere il distacco del cinturino da entrambi i lati della cassa, oltre alla riconsiderazione di una lesione mai attenzionata prima, la frattura del capitello radiale del gomito sinistro, a causa della forza esercitata sul polso durante la sospensione del corpo nel vuoto o appena prima per contatto da lotta”.

Adolfo Gregori, in audizione con Robbi Manghi: “Il dato certo è che quando David Rossi è precipitato qualcuno lo teneva per il polso sinistro appeso al balcone. Era appeso al balcone con qualcuno che lo sorreggeva, almeno nell’ultimo istante, e lo teneva per il polso sinistro provocando le lesioni e il distacco dell’orologio“.

Gregori ha sottolineato che sono stati svolti “23 test” tesi ad accertare in che modo possa essere stata provocata la rottura di entrambe le anse e quindi del cinturino dell’orologio di David Rossi: “Se si afferra bene la cassa dell’orologio nell’azione di trattenere il corpo ecco che, in determinati modi di afferramento, si stacca la cassa da entrambe le parti dal cinturino”. Ben “quattro volte su 23” è stata riprodotta negli esperimenti questa dinamica: “Per noi è un risultato sicuramente eccezionale. Abbiamo capito come è possibile staccare la cassa dell’orologio da entrambe le anse”.

“David Rossi in posizione frontale alla finestra, era sospeso nel vuoto, trattenuto per il braccio sinistro da una persona che lo afferrava con le due mani e, probabilmente, qualche secondo prima di precipitare, ha perso la presa del braccio destro, tanto da provocare una repentina rotazione verso il basso del lato destro del corpo tale da creare una forte compressione (per rotazione) e trazione a livello dell’articolazione del gomito sinistro tanto da generare la rima di frattura del capitello radiale in direzione mediale”.

“C’è una lesione importante che nessuno ha mai nemmeno ipotizzato è che sarà solo l’ulteriore prova di un evento lesivo da parte di terzi su Rossi”, ha detto Manghi facendo riferimento a una “frattura lineare del capitello radiale sinistro”.

“L’orologio marca Sector modello Expander, si è tolto dal braccio quando il corpo si trovava ancora all’altezza della finestra. La cassa dell’orologio ed il suo cinturino sono precipitati, separatamente, insieme al corpo di Rossi”.