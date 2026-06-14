Perde il controllo dell’auto e si ribalta in una scarpata: paura nella notte per un automobilista

PIANCASTAGNAIO – Paura nella notte nel cuore dell’Amiata per un grave incidente stradale che ha visto un automobilista rimanere intrappolato all’interno della propria vettura dopo un violento ribaltamento. L’allarme alla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è scattato intorno all’1,15, attivando immediatamente una macchina dei soccorsi complessa e tempestiva in via del Quaranta, nel territorio comunale di Piancastagnaio.

Per cause che sono adesso al vaglio delle forze dell’ordine, un uomo di 43 anni ha perso improvvisamente il controllo della propria automobile. Il mezzo, dopo aver sbandato, è uscito fuori dalla carreggiata stradale ed è precipitato nella scarpata adiacente, ribaltandosi più volte prima di fermarsi in una posizione particolarmente impervia che ha reso fin da subito difficili le operazioni di salvataggio.

Sul luogo del sinistro è stato necessario l’intervento d’urgenza dei vigili del fuoco, i quali hanno dovuto lavorare a lungo e con estrema attenzione per tagliare le lamiere contorte dell’abitacolo e provvedere all’estricazione del 43enne. Nel frattempo, sul posto sono confluite l’automedica e l’ambulanza provenienti da Abbadia San Salvatore, insieme a un’ulteriore ambulanza della Misericordia di Piancastagnaio, i cui sanitari hanno prestato le prime cure indispensabili a stabilizzare il ferito.

Valutati i pesanti traumi riportati nell’impatto e la complessa dinamica dell’incidente, l’équipe medica ha richiesto l’intervento dell‘elisoccorso Pegaso 2. L‘uomo è stato così caricato a bordo del velivolo e trasferito d’urgenza in codice giallo, indicante una media gravità, verso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena per tutti gli accertamenti clinici necessari.

In via del Quaranta sono intervenuti anche i carabinieri per eseguire i rilievi di legge e accertare l’esatta dinamica della pericolosa fuoriuscita di strada.