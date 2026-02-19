Birindelli: “Siamo vicini all’obiettivo, ma servirà equilibrio contro il Guidonia”

PIANCASTAGNAIO – Il campionato di Serie C Sky Wifi giunge alla sua ventottesima giornata con la sfida casalinga della Pianese, che domani alle ore 20:30 ospiterà la formazione laziale del Guidonia Montecelio. L’incontro segna la conclusione di un periodo agonistico particolarmente denso per la compagine bianconera, giunta alla sua quarta partita in sole due settimane. I recenti successi ottenuti contro Perugia e Livorno hanno proiettato la squadra nelle zone alte della classifica, avvicinandola sensibilmente al traguardo stagionale della salvezza.

A fare il punto sulla condizione della squadra e sulle prospettive del match è intervenuto l’allenatore Alessandro Birindelli.

“I due recenti successi ci hanno restituito respiro dopo un paio di battute d’arresto in cui, in ogni caso, l’approccio e la prestazione non erano mai mancati”, ha dichiarato il tecnico. “Il dispendio energetico è stato notevole a causa degli impegni ravvicinati; nella trasferta di Livorno, affrontata con un margine di recupero ridottissimo, abbiamo disputato una prima frazione di alto livello, pur non concretizzando tutte le occasioni create. Nella ripresa c’è stato un fisiologico calo, ma il gruppo ha sopperito con un impegno agonistico totale”.

Soffermandosi sull’evoluzione dell’organico e sulla tenuta psicologica, Birindelli ha aggiunto: “L’obiettivo stagionale è ormai a un passo e non posso che elogiare il percorso di questi atleti, che stanno regalando enormi soddisfazioni all’intero ambiente. Le scelte di mercato, condivise con la dirigenza, miravano a una rapida maturazione dei ragazzi. Il nucleo storico dello spogliatoio ha svolto un ruolo determinante nell’integrazione e nella crescita dei più giovani, creando una forte coesione interna che ci permette oggi di superare brillantemente il logorio fisico e mentale”.

Infine, l’allenatore ha inquadrato le insidie tecniche del prossimo incontro e la situazione clinica della rosa: “Il Guidonia è una formazione complessa da affrontare, già capace di metterci in difficoltà nel girone d’andata. È una squadra strutturata per questa categoria, molto pericolosa nelle offensive laterali, nello sfruttamento dei traversoni e nella conquista delle seconde palle. Da parte nostra sarà imperativo mantenere un rigoroso equilibrio tattico e il controllo delle distanze. Stiamo attualmente valutando le condizioni di alcuni elementi affaticati, ma il gruppo possiede la determinazione necessaria per andare oltre la stanchezza e scendere in campo con la massima motivazione”.