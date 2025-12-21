Pianese in superiorità numerica per 70 minuti non riesce a superare la Ternana

Getting your Trinity Audio player ready...

Pianese – Ternana 0-0

PIANESE: Filippis; Ercolani, Gorelli, Masetti (24’ st Martey); Amey (24’ st Sussi), Simeoni (12’ st Fabrizi), Proietto, Chesti; Sodero (24’ st Peli), Tirelli (39’ st Bertini M.); Bellini. A disposizione: Bertini T., Porciatti, Balde, Puletto, Bigiarini. Allenatore: Birindelli.

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Maestrelli, Capuano, Martella (39’ st Meccariello); Donati, McJannet, Vallocchia, Ndrecka; Orellana (31’ pt Garetto); Ferrante (25’ st Pettinari), Dubickas (25’ st Leonardi). A disposizione: Vitali, Morlupo, Bianay, Tripi, Loiacono, Romeo, Turella, Bruti, Durmush, Proietti. Allenatore: Liverani.

ARBITRO: D’Eusanio di Faenza (Galieni – Allievi)

NOTE: Ammoniti Capuano, D’Alterio, Martella, Pettinari, Fabrizi. Espulso Vallocchia

PIANCASTAGNAIO – Termina 0-0 la sfida tra Pianese e Ternana, in una gara condizionata dal brutto fallo di Vallocchia che, intorno al 22’, colpisce Bellini al petto nel tentativo di anticiparlo e lascia in dieci gli ospiti per il resto dell’incontro. Da quel momento in poi, le zebrette dell’Amiata tengono le redini del match per la quasi totalità dei minuti, ma la difesa ordinata degli umbri chiude ogni spiraglio e riesce a contenere le iniziative bianconere fino al triplice fischio. Si tratta comunque di un punto prezioso per la Pianese, che colleziona il quinto risultato utile consecutivo. Il prossimo appuntamento nel calendario bianconero è fissato per il 2026, quando al comunale arriverà l’Ascoli per la prima giornata del girone di ritorno, in programma alle 14,30 di venerdì 3 gennaio.

Prime fasi interlocutorie di gara, in cui le due squadre si studiano senza riuscire a farsi del male. Il primo squillo è dei bianconeri al quarto d’ora: Sodero tenta l’acrobazia da dentro l’area, colpendo in sforbiciata un pallone alto, ma la sfera termina a lato della porta difesa da D’Alterio. La formazione umbra prova a rispondere, ma Ferrante, bravo ad arrivare sul pallone messo in mezzo da Ndrecka, non riesce a dare forza alla conclusione. Poco dopo il 20’, Vallocchia colpisce Bellini a palla lontana e, dopo l’intervento dell’Fvs chiamato dalla panchina di Birindelli, l’arbitro decide di espellerlo. Sugli sviluppi del calcio di punizione scaturito dal fallo del difensore ternano, il pallone termina sul mancino di Amey, che calcia al volo senza però trovare lo specchio della porta. A questo punto le Fere stringono le maglie e provano a colpire in contropiede, mentre i padroni di casa cercano di mantenere il controllo del gioco. Al 3’ di recupero, ci prova ancora la formazione toscana su calcio d’angolo: Gorelli prende bene il tempo sul traversone di Sodero e colpisce di testa, ma il pallone termina nuovamente fuori. Allo scoccare del quinto minuto dei cinque concessi dalla terna arbitrale, il signor D’Eusanio manda le squadre all’intervallo sul punteggio di 0-0.

La ripresa si apre così come si era chiuso il primo tempo, con le zebrette che provano a impostare il gioco e la Ternana schierata dietro la linea della palla. Al 10’ del secondo tempo la Pianese si rende pericolosa al termine di un’azione ben orchestrata, ma la conclusione di Proietto arriva con la bandierina del guardalinee alzata. Ci riprova lo stesso Proietto al 17’, a conclusione di una bella ragnatela di passaggi, ma il tiro non centra lo specchio della porta. Al 20’ Bellini è bravissimo a soffiare il pallone a un avversario ed entrare in area di rigore prima di servire Sodero, che calcia da posizione leggermente defilata: la conclusione termina però alta. Bellini ci prova ancora poco prima della mezz’ora, ancora una volta dopo aver recuperato palla a un giocatore rossoverde e essersi involato verso l’area avversaria, ma la difesa ospite recupera con efficacia e chiude ogni spiraglio. Al 36’ è Pettinari a tentare la conclusione dalla distanza, ma il tiro non è preciso. La formazione amiatina ci prova fino alla fine, anche nei 5’ concessi dall’arbitro, ma non riesce comunque a sbloccare la gara. Al triplice fischio il tabellone del Comunale recita 0-0.

Le altre toscane di C

Torres – Arezzo 1-1

TORRES: Zaccagno; Idda, Antonelli, Mercadante; Sala, Giorico, Brentan (21’st Masala), Zambataro; Di Stefano (14’st Diakite); Starita (21’st Mastinu), Musso (43’st Lunghi). A disp.: Petriccione, Marano, Biagetti, Nunziatini, Carboni, Bunin, Dumani, Fabriani. All.: Greco.

AREZZO: Venturi; Gilli, Chiosa, Gigli; De Col (1’st Ravasio), Eklu, Guccione, Righetti (25’st Perrotta); Pattarello (45’st Meli), Cianci, Djamanca. A disp.: Trombini, Galli, Tito, Arena, Sussi, Iaccarino. All. Giampieretti

ARBITRO: Silvestri di Roma

RETI: 8’pt Starita, 26’st Ravasio

NOTE: Ammoniti Mercadante, Cianci, Idda, Gigli, Ravasio, Mastinu

Livorno – Pontedera 2-2

LIVORNO: Seghetti; Mawete, Baldi, Noce, Antoni; Biondi (14’st Bonassi), Hamlili (37 st Odjer), Marchesi; Peralta (37’st Panattoni); Di Carmine, Dionisi (14’st Cioffi). A disp.: Tani, Ciobanu; Calvosa, Haveri, Nwachukwu, Ghezzi, Gentile, Panaioli, Malva. All.: Venturato.

PONTEDERA: Vannucchi; Cerretti, Perretta, Vona, Paolieri (11′ st Migliardi); Manfredonia, Faggi, Scaccabarozzi; Vitali, Bucancil; Tarantino (11′ st Battimelli). A disp.: Biagini, Strada; Giacomelli, Milazzo, Gueye, Pietrelli, Bassanini, Tempre, Coviello, Beghetto. All.: Banchieri.

ARBITRO: Sacchi di Macerata (Singh e Bracaccini di Macerata)

RETI: 25’pt e 33’st Di Carmine, 15′ st Bucancil, 30′ st Vitali

NOTE: ammoniti Cerretti, Peralta, Marchesi, Vitali, Vona, Panattoni