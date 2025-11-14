Pianese, nel mirino il derby di Pontedera: “Dopo ogni vittoria si lavora sempre meglio”

Getting your Trinity Audio player ready...

PIANCASTAGNAIO – Pianese, si va verso il derby di Pontedera.

“Dopo ogni vittoria si lavora sicuramente meglio, l’umore è alto e siamo tutti più felici”. A parlare è Marco Bertini, centrocampista della Pianese, che dopo l’1-0 rifilato al Rimini ha fatto il punto in casa zebrette.

“Era importante portare a casa i tre punti anche perché vincere aiuta a vincere. Siamo contenti, ma sappiamo anche che non dobbiamo e non possiamo accontentarci. Dobbiamo continuare così e fare più punti possibili”.

“Mi sento apprezzato e sto bene, sia con lo staff che con i compagni – ha detto il giocatore classe 2002 –. Siamo un bel gruppo, molto unito. La mia posizione in campo conta fino a un certo punto: cerco sempre di farmi trovare pronto in qualsiasi ruolo. Dobbiamo spingere, lavorare bene e restare concentrati. È un momento positivo, ma il campionato è lungo: bisogna affrontare ogni partita come fosse una finale”. Sul Pontedera, prossimo avversario degli amiatini: “Sarà una partita importante. È vero che siamo leggermente sopra in classifica, ma resta uno scontro diretto. Dobbiamo affrontarla nel modo giusto e cercare, se possibile, di portare a casa i tre punti. Sarà fondamentale farsi trovare pronti”.

“Ci sono diversi aspetti su cui devo ancora crescere, non ne ho uno solo in particolare. Sicuramente mi piacerebbe fare qualche gol in più ed essere più pericoloso in fase offensiva, per aiutare la squadra. Alla fine non conta come, l’importante è che il mio contributo serva al gruppo – ha concluso il centrocampista scuola Lazio –. È un campionato che cambia ogni anno, ma mantiene le sue caratteristiche: equilibrio e intensità. A parte due o tre squadre che in questo momento sembrano avere qualcosa in più, tutte le altre se la giocano. Non esistono partite facili, ogni gara è tosta, in casa o fuori”.