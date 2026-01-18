Pianese, ottavo risultato utile consecutivo contro la Torres

Pianese – Torres 1-1

PIANESE: Filippis; Ercolani, Amey, Chesti; Sussi, Bertini M. (37’st Peli), Simeoni (44’ st Colombo), Proietto, Martey (27’st Tirelli); Sodero (27’st Coccia), Fabrizi (37’st Balde). A disposizione: Bertini T., Reali, Gorelli, Chiavarino, Bigiarini, Masetti, Nicastro, Xhani. Allenatore: Birindelli.

TORRES: Zaccagno; Fabriani (1’st Liviero), Antonelli, Nunziatini; Zecca (34’st Bonin), Giorico, Brentan (1’st Masala), Zambataro; Mastinu, Sala (1’st Di Stefano); Diakite (17’st Musso). A disposizione: Marano, Lunghi, Carboni, Dumani. Allenatore: Greco.

ARBITRO: Enrico Eremitaggio di Ancona (Sbardella-Chimento)

RETI: 14’ pt Fabrizi, 42’ st Di Stefano

NOTE: Ammoniti Diakite, Antonelli, Martey, Masala, Fabrizi, Sussi

PIANCASTAGNAIO – Pareggia la Pianese che, contro la Torres, conquista un altro buon punto e sale a quota 28 in classifica dopo appena ventidue giornate. A decidere la sfida sono le reti di Luca Fabrizi poco prima del quarto d’ora e di Lorenzo Di Stefano all’87’, per l’1-1 finale. Per le zebrette, nonostante l’amarezza per la vittoria sfuggita nel finale, resta comunque la consapevolezza di aver allungato ulteriormente la striscia di risultati utili consecutivi, arrivati a otto. Ora, dopo il meritato riposo, la formazione amiatina tornerà al lavoro in vista della gara di sabato prossimo al Riviera delle Palme contro la Sambenedettese.

Prime fasi di studio, senza acuti, con le due squadre che non riescono a farsi male. Al 10’ ci prova Simeoni, lanciando in profondità Fabrizi, ma la difesa rossoblù risponde presente. Pochi istanti dopo, al 14’, arriva la prima rete di giornata firmata da Luca Fabrizi. Martey scatta sulla sinistra, ben innescato da Simeoni, e piazza un traversone perfetto per l’attaccante bianconero, che di testa insacca l’1-0. Passa appena un minuto e la Pianese torna a rendersi pericolosa con Proietto, che ruba palla a un avversario e si invola verso la porta: è bravo a sterzare e a calciare di destro, ma stavolta l’estremo difensore sardo fa buona guardia. Le zebrette cercano il raddoppio al 24’: ancora capitan Simeoni a scavalcare la difesa con un lancio preciso, pescando Fabrizi che controlla bene in area e serve di tacco Sussi a rimorchio. Il numero 19 bianconero calcia di prima intenzione, ma Zaccagno risponde presente. I sassaresi replicano al 34’ con un tiro di Zambataro dall’interno dell’area di rigore, ma la deviazione della difesa amiatina concede solo un calcio d’angolo. Sussi prova di nuovo a suonare la carica al 39’, scattando sulla destra e arrivando al traversone dopo quaranta metri di corsa, indirizzato per Sodero, che però viene anticipato da Fabriani, bravo a salvare la situazione. Al 43’ è lo stesso Sodero a incaricarsi di un calcio di punizione da posizione interessante, appena fuori dall’area di rigore: la conclusione, ben calciata, termina di poco sopra la traversa. Alla fine del primo tempo, dopo un recupero di 3’, l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi sull’1-0.

Nella ripresa la partita sembra proseguire sui binari del primo tempo, con le zebrette che provano a far male agli avversari all’11’ con il tiro dalla distanza di Martey, respinto però in corner dal portiere. La Torres tenta la replica al 70’ con un gran numero di Di Stefano, che salta un uomo in area di rigore, ma la bandierina alta avrebbe comunque annullato tutto. Col passare dei minuti è la formazione rossoblù a provare a prendere campo, ma la squadra di casa riesce a difendersi in modo ordinato. Al 31’ ci prova Antonelli con un colpo di testa, ma Filippis fa buona guardia. La Torres trova infine il pareggio all’86’: Di Stefano entra lanciato in area di rigore dalla sinistra e batte Filippis sul secondo palo. È 1-1 al Comunale.

Nel finale la Pianese prova a riportarsi in avanti senza però riuscire mai davvero ad impensierire la squadra isolana.