Ritorno alla vittoria per la Pianese: a Legnago ci pensano Mignani e Bacchin

Legnago Salus – Pianese 0-2

LEGNAGO (4-3-1-2): Perucchini; Tanco (84′ Zanetti), Noce, Ampollini, Muteba (85′ Koblar); Casarotti (58′ Morello), Bombagi, Leoncini (46′ Dore); Franzolini; Basso Ricci, Svidercoschi (58′ Spalluto). A disposizione: Rigon, Bajari, Ruggeri, Gazzola, Tonica. Allenatore: Bagatti.

PIANESE (3-4-1-2): Filippis; Ercolani, Indragoli, Masetti; Da Pozzo, Proietto, Chesti (77′ Falleni), Nicoli; Marchesi (70′ Colombo); Mignani, Bacchin (81′ Pacciardi). A disposizione: Boer, Reali, Xhani, Nardi, Ferretti, Spinosa. Allenatore: Formisano.

ARBITRO: Rispoli di Locri (Mastrosimone-Nechita)

RETI:35’ Mignani, 55′ Bacchin

NOTE: Ammoniti Pacciardi. Recupero: 0’, 5’. Angoli: 2-3.

LEGNAGO – La Pianese torna alla vittoria lontano da casa e raggiunge quota 50 punti. Un’enormità per una formazione neopromossa e rappresentante di un comune di piccole dimensioni come Piancastagnaio.

Al Mario Sandrini di Legnago, la squadra di Formisano sfodera una prestazione maiuscola e, trascinata da Mignani — arrivato a quota 15 reti stagionali — e da uno strepitoso Bacchin, si porta a casa l’intera posta in palio, salendo a 50 punti in classifica. Per le zebrette si tratta di una vittoria pesante, che riscatta le ultime uscite sfortunate. Adesso i ragazzi avranno a disposizione un po’ di riposo prima di tornare al lavoro in vista della sfida casalinga contro il Pineto, in programma sabato prossimo, 12 aprile.

Subito pericolosissima la Pianese dopo neanche 60 secndoi di gioco. Nicoli scappa sulla sinistra e serve al centro Mignani che, in controtempo, prova a sorprendere Perucchini, il quale però risponde all’attaccante toscano con un riflesso felino. Le zebrette ci riprovano al 6’, ma la conclusione di Da Pozzo viene bloccata dal portiere avversario. Dall’altra parte del campo è Basso Ricci a provarci, ma Filippis dice di no con un bel colpo di reni. Al 19’ torna a farsi vedere la squadra biancazzurra, ma la conclusione di Tanco dai 25 metri finisce a lato. Col passare dei minuti sono i padroni di casa a prendere campo. Il Legnago va vicinissimo al vantaggio al 30’: Bombagi batte un calcio piazzato da sinistra, sul quale Tanco spizza di testa, ma Bacchin è provvidenziale e salva sulla linea di porta. La squadra amiatina risponde subito e, in contropiede, è lo stesso Bacchin ad arrivare al tiro, colpendo però l’esterno della rete. Il gol del vantaggio arriva al 35’: bomber Mignani intercetta il cross basso di Nicoli e supera Perucchini, che non può nulla. È 0-1 al Sandrini. Nel finale di tempo ci provano entrambe le squadre, ma la Pianese riesce a chiudere in vantaggio di una rete.

Dopo una prima fase di studio, raddoppia la Pianese al 55’: prima è Mignani a costringere Perucchini a un autentico miracolo, dopodiché, sugli sviluppi dell’azione, è Bacchin a sfoderare una formidabile rovesciata che vale lo 0-2. Ci provano i veneti, ma a intercettare un bel traversone è Masetti, che spazza l’area. Ancora bianconeri pericolosi al 67’, quando il tiro di Proietto sfiora il palo. Alla mezz’ora ci prova Colombo, ma la sua percussione non porta ai risultati sperati. I padroni di casa si rifanno vivi al 87’, ma il traversone di Morello, intercettato da Koblar, non sortisce effetti. Nel finale le provano tutte i veneti ma la retroguardia bianconera si fa sempre trovare pronta. Dopo i 5’ di recupero concessi da Rispoli, la partita termina 0-2.