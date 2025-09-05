17.8 C
Firenze
venerdì 5 Settembre 2025
Rivoluzione Pianese, il ds Cangi: “16 giocatori nuovi, serve tempo per costruire identità”

Il dirigente fa il bilancio al termine del calciomercato: "Crediamo di aver creato un gruppo solido sia a livello umano che tecnico"

PIANCASTAGNAIO – “Abbiamo cambiato 16 giocatori e ne abbiamo confermati solo 6. Oltre a questo abbiamo rinnovato tutto lo staff tecnico”. Parte da qui Francesco Cangi, direttore sportivo della Pianese, nel fare il punto sulla situazione a pochi giorni dalla chiusura della finestra del calciomercato. “Alcuni dei nuovi innesti sono arrivati negli ultimi giorni di mercato – ha aggiunto il ds – ma adesso, finalmente, possiamo lavorare tutti insieme, sul campo, per costruire identità e mettere in pratica le idee dell’allenatore. Serve pazienza e unità”.

“Il campionato è iniziato, siamo già alla seconda giornata ma il nostro lavoro è cominciato subito dopo la fine della scorsa stagione – prosegue poi Cangi rispondendo alle domande dei presenti – Contro l’Ascoli abbiamo fatto una grande prestazione, contro una squadra che a mio avviso lotterà fino in fondo per i vertici della classifica. Domenica contro il Carpi, invece, è stata una tipica partita di serie C, non bellissima, decisa su calcio piazzato. Loro hanno sfruttato meglio le palle inattive, noi no”.

Abbiamo perso tanti gol con le partenze di Mignani e Mastropietro – aggiunge tornando a parlare della costruzione della squadra –. Quest’anno, con il 3-5-2 di Birindelli, giochiamo con due attaccanti e abbiamo cercato profili complementari. Non è stato semplice, perché per un periodo abbiamo anche pensato di trattenere il nostro bomber. Alla fine è arrivato Fabrizi, che due anni fa a Latina aveva fatto bene, e abbiamo inserito Bellini, giocatore di prospettiva che può affermarsi in questa categoria. In avanti ci sono anche altri ragazzi che danno soluzioni diverse: Balde, Peli e non solo. Questo permetterà al mister di variare. Serve tempo, ma siamo soddisfatti del lavoro svolto”.

“Abbiamo lasciato un paio di posti liberi in rosa. Valuteremo strada facendo, ma al momento siamo contenti dei ragazzi che abbiamo portato: dai più giovani ai più esperti, crediamo di aver creato un gruppo solido sia a livello umano che tecnico”, ha infine concluso il Ds bianconero.

