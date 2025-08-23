Serie C, la Pianese inizia con un pari ad Ascoli. Pontedera ko

Getting your Trinity Audio player ready...

PIANCASTAGNAIO – Un pareggio e una sconfitta chiudono la giornata delle toscane di serie C, dopo le due vittorie all’esordio di Arezzo e Livorno.

Buono il punto della Pianese sul campo dell’Ascoli. Partita divertente e con occasioni da ambo le parti, che alla fine non si sblocca.

La Torres, una delle favorite del campionato, con Carboni e fine primo tempo decide la partita contro il Pontedera. I tentativi del Pontedera nella ripresa non sortiscono l’effetto sperato.

I tabellini

Ascoli – Pianese 0-0ASCOLI

: Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre (34’ st Oviszach); Milanese (25’ st Bando), Damiani; Del Sole (25’ st Chakir), Silipo (25’ st. Palazzino), D’Uffizi (40’ st Ndoj); Corazza. A disposizione: Barosi, Odjer, Carpani, Gorica, Menna, Caucci, Lo Scalzo, Cozzoli, Rizzo, Gagliardi. Allenatore: Tomei.

PIANESE: Bertini T.; Masetti, Ercolani (29’ st Amey), Chesti; Sussi, Vigiani (15’ st Tirelli), Bertini M., Proietto, Martey (15′ st Gorelli); Peli (29 st Ongaro), Bellini. A disposizione: Zambuto, Porciatti, Chiavarino, Spinosa, Bigiarini, Jasharovski, Xhani. Allenatore: Birindelli

ARBITRO: Mbei di Cuneo (Carella – Esposito; Quarto uomo: Ubaldi di Roma 1)

NOTE: Ammoniti Bertini M., Vigiani, Sussi, Bertini T. Spettatori 9718 (Abbonati 7150; ospiti 22). Incasso: 66942,14 euro Recupero: 1’, 6’. Angoli: 9-3.

Torres – Pontedera 1-0

TORRES: Zaccagno, Idda, Antonelli, Fabriani, Zecca (24’st Zambataro), Brentan, Giorico, Liviero, Carboni (24’st Mastinu), Zamparo (35’st Diakite), Fischnaller (43’st Masala). A disposizione: Petriccione, Stangoni, Mercadante, Dametto, Scotto, Casini, Guiebre, Nanni. Allenatore: Greco

PONTEDERA: Calvani, Martinelli, Perretta (39’st Migliardi), Cerretti (39’st Espeche), Moretti, Guidi (21’st Sala), Ladinetti, Scaccabarozzi (43’st van Ransbeeck), Italeng, Gaddini (21’st Lipari), Vitali. A disposizione: Vivoli, Vanzini, Maggini, Pretato, Sarpa, Pietra. Allenatore: Menichini

ARBITRO: Gavini di Aprilia (runetti di Milano e Manzini di Vogher. Quarto uomo Cappai di Cagliari).

RETE: 43’pt Carboni.

Dopo il 90′

Mister Alessandro Birindelli, nella conferenza stampa post-partita, ha elogiato la prestazione della Pianese: “Do merito ai ragazzi per la partita tosta che hanno giocato. Considerando che abbiamo avuto diverse defezioni, devo complimentarmi anche con chi è entrato dalla panchina. I ragazzi entrati nel secondo tempo – spiega il tecnico bianconero – venivano da degli infortuni e avevo bisogno di capire a che punto fossero a livello fisico. In un momento concitato della partita hanno risposto presente e non era scontato”. “Forse siamo stati meno puliti sul piano tecnico – aggiunge il tecnico amiatino –, ma il campo non ce lo permetteva. E davanti avevamo un avversario che soprattutto nei primi cinquanta minuti ha tenuto un ritmo notevole. Però non posso che complimentarmi con i ragazzi perché hanno tenuto botta nei momenti di difficoltà e sono riusciti a creare anche diversi presupposti importanti. C’è mancata la ciliegina sulla torta, ma penso che il pareggio sia il risultato più giusto”.

Sulla stessa scia Francesco Proietto, infaticabile per tutti i novanta minuti e oltre: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, del resto di fronte a noi avevamo un avversario molto forte come l’Ascoli. Mi sono piaciuti lo spirito e l’atteggiamento che abbiamo messo in campo, tenendo presente che la nostra è una squadra nuova e dobbiamo ancora conoscerci bene. Siamo rimasti aggrappati fino alla fine al risultato e portiamo a casa un punto importante, un primo passo buono per il nostro campionato”.