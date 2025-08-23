24.7 C
Firenze
sabato 23 Agosto 2025
Serie C, la Pianese inizia con un pari ad Ascoli. Pontedera ko

Il tecnico degli amiatini Birindelli soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi nei 90 minuti. Granato sconfitti da un gol di Carboni a fine primo tempo

Sport
REDAZIONE
REDAZIONE
Serie C, la Pianese inizia con un pari ad Ascoli. Pontedera ko (foto Bellini - Ascoli Calcio)
PIANCASTAGNAIO – Un pareggio e una sconfitta chiudono la giornata delle toscane di serie C, dopo le due vittorie all’esordio di Arezzo e Livorno.

Buono il punto della Pianese sul campo dell’Ascoli. Partita divertente e con occasioni da ambo le parti, che alla fine non si sblocca.

La Torres, una delle favorite del campionato, con Carboni e fine primo tempo decide la partita contro il Pontedera. I tentativi del Pontedera nella ripresa non sortiscono l’effetto sperato.

I tabellini

Ascoli – Pianese 0-0ASCOLI

: Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre (34’ st Oviszach); Milanese (25’ st Bando), Damiani; Del Sole (25’ st Chakir), Silipo (25’ st. Palazzino), D’Uffizi (40’ st Ndoj); Corazza. A disposizione: Barosi, Odjer, Carpani, Gorica, Menna, Caucci, Lo Scalzo, Cozzoli, Rizzo, Gagliardi. Allenatore: Tomei.
PIANESE: Bertini T.; Masetti, Ercolani (29’ st Amey), Chesti; Sussi, Vigiani (15’ st Tirelli), Bertini M., Proietto, Martey (15′ st Gorelli); Peli (29 st Ongaro), Bellini. A disposizione: Zambuto, Porciatti, Chiavarino, Spinosa, Bigiarini, Jasharovski, Xhani. Allenatore: Birindelli
ARBITRO: Mbei di Cuneo (Carella – Esposito; Quarto uomo: Ubaldi di Roma 1)
NOTE: Ammoniti Bertini M., Vigiani, Sussi, Bertini T. Spettatori 9718 (Abbonati 7150; ospiti 22). Incasso: 66942,14 euro Recupero: 1’, 6’. Angoli: 9-3.

Torres – Pontedera 1-0
TORRES: Zaccagno, Idda, Antonelli, Fabriani, Zecca (24’st Zambataro), Brentan, Giorico, Liviero, Carboni (24’st Mastinu), Zamparo (35’st Diakite), Fischnaller (43’st Masala). A disposizione: Petriccione, Stangoni, Mercadante, Dametto, Scotto, Casini, Guiebre, Nanni. Allenatore: Greco
PONTEDERA: Calvani, Martinelli, Perretta (39’st Migliardi), Cerretti (39’st Espeche), Moretti, Guidi (21’st Sala), Ladinetti, Scaccabarozzi (43’st van Ransbeeck), Italeng, Gaddini (21’st Lipari), Vitali. A disposizione: Vivoli, Vanzini, Maggini, Pretato, Sarpa, Pietra. Allenatore: Menichini
ARBITRO: Gavini di Aprilia (runetti di Milano e Manzini di Vogher. Quarto uomo Cappai di Cagliari).
RETE: 43’pt Carboni.

Dopo il 90′ 

Mister Alessandro Birindelli, nella conferenza stampa post-partita, ha elogiato la prestazione della Pianese: “Do merito ai ragazzi per la partita tosta che hanno giocato. Considerando che abbiamo avuto diverse defezioni, devo complimentarmi anche con chi è entrato dalla panchina. I ragazzi entrati nel secondo tempo – spiega il tecnico bianconero – venivano da degli infortuni e avevo bisogno di capire a che punto fossero a livello fisico. In un momento concitato della partita hanno risposto presente e non era scontato”. “Forse siamo stati meno puliti sul piano tecnico – aggiunge il tecnico amiatino –, ma il campo non ce lo permetteva. E davanti avevamo un avversario che soprattutto nei primi cinquanta minuti ha tenuto un ritmo notevole. Però non posso che complimentarmi con i ragazzi perché hanno tenuto botta nei momenti di difficoltà e sono riusciti a creare anche diversi presupposti importanti. C’è mancata la ciliegina sulla torta, ma penso che il pareggio sia il risultato più giusto”.

Sulla stessa scia Francesco Proietto, infaticabile per tutti i novanta minuti e oltre: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, del resto di fronte a noi avevamo un avversario molto forte come l’Ascoli. Mi sono piaciuti lo spirito e l’atteggiamento che abbiamo messo in campo, tenendo presente che la nostra è una squadra nuova e dobbiamo ancora conoscerci bene. Siamo rimasti aggrappati fino alla fine al risultato e portiamo a casa un punto importante, un primo passo buono per il nostro campionato”.

© Riproduzione riservata

