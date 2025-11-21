A11 Firenze-Pisa, chiusura stazione di Capannori per lavori notturni

Getting your Trinity Audio player ready...

CAPANNORI – La chiusura della stazione di Capannori A11 è prevista nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 novembre, a causa di interventi programmati sulla pavimentazione del tratto compreso tra Firenze e Pisa nord. La comunicazione arriva dai canali ufficiali della società autostradale, che ha diffuso un avviso sulle modifiche temporanee alla circolazione.

Il provvedimento sarà in vigore dalle 22 alle 6 e interesserà sia l’ingresso verso Pisa sia l’uscita per i veicoli provenienti da Firenze. L’intervento rientra nelle operazioni di manutenzione notturna previste per migliorare la sicurezza del traffico e ridurre le ripercussioni sulla viabilità diurna, quando i flussi sono più intensi.

Per gli automobilisti diretti verso Pisa, l’alternativa indicata è la stazione di Lucca est, mentre chi arriva da Firenze dovrà uscire allo svincolo di Altopascio, che resterà regolarmente aperto per tutta la durata dei lavori. Le deviazioni saranno segnalate lungo l’asse autostradale con pannelli informativi e indicazioni dedicate.

Nel quadro gestionale della A11, questi interventi rappresentano un’attività periodica necessaria per mantenere adeguati i livelli di sicurezza.

Lo svincolo di Capannori, in particolare, è un punto di accesso molto utilizzato dai pendolari della piana lucchese e la sua chiusura, seppur limitata alle ore notturne, potrebbe provocare rallentamenti soprattutto nella prima fase della serata.

Durante la chiusura saranno attivi aggiornamenti in tempo reale attraverso diversi mezzi di comunicazione, come con i principali network radiofonici dedicati al traffico che forniranno informazioni sulla viabilità e sulle condizioni del tratto interessato. Notizie utili saranno diffuse anche sulle reti televisive di informazione e sui pannelli a messaggio variabile presenti lungo il percorso.