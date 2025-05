Controlli a tappeto nei locali notturni della Toscana: pioggia di multe da Guardia di Finanza e Siae

FIRENZE – Giro di vite contro le irregolarità nei locali notturni della Toscana

Il Comando regionale toscana della Guardia di Finanza e la direzione regionale della Siae di Firenze hanno avviato un piano di interventi, eseguiti in forma congiunta, nei confronti di soggetti del settore dell’intrattenimento.

I controlli sono stati mirati alla verifica dell’emissione dei biglietti d’ingresso, del rilascio dei documenti fiscali per le consumazioni al bar, nonché del regolare impiego dei lavoratori dipendenti. Sono state, così, interessate tutte le province toscane, ciascuna delle quali, specialmente negli orari notturni, ospita locali di intrattenimento quali discoteche, piano bar, night club, sexy disco e simili.

In questa prima fase, conclusa nei primi mesi del 2025, sono stati controllati, in totale, 17 locali, dei quali solo cinque sono risultati regolari, mentre ai restanti 12 sono state elevate, a vario titolo, sanzioni amministrative, in particolare in materia di lavoro.

Nel dettaglio, i militari della Guardia di Finanza e i funzionari della Siae toscani hanno scoperto 29 lavoratori irregolari e 9 completamente in nero, di cui due anche privi di permesso di soggiorno, contestando tardive emissioni telematiche di corrispettivi, l’irregolare corresponsione del canone Rai, l’omesso rilascio di biglietti, le ritenute alla fonte non operate e non versate, l’omessa installazione del misuratore fiscale e, in aggiunta, la somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni.

I risultati conseguiti in materia di lavoro nero e irregolare, la natura e la quantità delle violazioni accertate e la diffusione pressoché generalizzata degli illeciti hanno confermato che, specialmente negli orari notturni, le attività di intrattenimento possono presentare diverse criticità.

In relazione all’osservanza delle disposizioni vigenti, sarà, pertanto, compito degli organi preposti al controllo fare in modo che tali criticità vengano intercettate e sanzionate, attraverso un’attività ispettiva sistematica e ben programmata, tanto più se si pensa che i locali notturni vengono spesso frequentati da ragazzi e ragazze di giovane età, nei confronti dei quali si ha il dovere, anche morale, di rendere più sicuri e sani i luoghi di aggregazione più frequentati.