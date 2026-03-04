Giornata mondiale contro l’Hpv: la Toscana estende la gratuità del vaccino e punta all’equità di genere

FIRENZE – Nella ricorrenza odierna del 4 marzo, Giornata Mondiale contro l’Hpv, l’amministrazione regionale toscana traccia il bilancio delle proprie politiche sanitarie relative al contrasto del Papilloma virus umano, delineando le future strategie per azzerare l’incidenza dei tumori a esso correlati.

La profilassi vaccinale rappresenta il presidio primario per prevenire l’insorgenza di neoplasie a carico dell’utero, dell’ano, del pene e dell’orofaringe, patologie che colpiscono trasversalmente entrambi i sessi. L’offerta sanitaria in Toscana si distingue per un perimetro di tutela più ampio rispetto alle direttive nazionali. La somministrazione, raccomandata a partire dall’undicesimo anno di età (con possibilità di anticipo ai nove anni), è garantita a titolo gratuito per i soggetti maschili fino al compimento del diciottesimo anno e per le categorie a rischio. Un’estensione ancor più significativa riguarda la popolazione femminile, per la quale la gratuità è assicurata fino ai trent’anni non compiuti, superando di quattro anni la soglia standard applicata nel resto d’Italia.

Le statistiche relative alla fine del 2023, calcolate sulla coorte dei nati nel 2011, collocano il sistema sanitario toscano ai vertici del Paese, pur evidenziando una differenza di adesione tra i sessi. Per quanto concerne la fascia femminile, il 74,57% ha ricevuto la prima dose (contro una media italiana del 62,69%), mentre il 65,23% ha completato l’intero ciclo di immunizzazione, distaccando di quasi venti punti percentuali il dato nazionale, fermo al 45,39%. Sul versante maschile si rileva una minore propensione alla vaccinazione rispetto alle ragazze. Tuttavia, i numeri regionali restano nettamente superiori alle medie del Paese: in Toscana il 66,6% dei ragazzi ha ricevuto la prima dose (contro il 55,38% nazionale) e il 54,97% ha completato il ciclo, a fronte del 39,35% registrato nel resto d’Italia.

I vertici regionali considerano queste performance un punto di partenza per edificare un modello preventivo più equo. Il presidente Eugenio Giani ha sottolineato come la vaccinazione non debba essere interpretata come una profilassi “di genere”, bensì come una rigorosa responsabilità collettiva. L’obiettivo prioritario dell’ente è colmare l’attuale divario di protezione, garantendo pari opportunità a ragazze e ragazzi. Un indirizzo strategico condiviso dall’assessora alla Sanità, Monia Monni, la quale ha inquadrato la prevenzione come un duplice investimento: vitale per la salute del singolo cittadino e indispensabile per garantire la futura tenuta economica e organizzativa del Servizio Sanitario.

Per tradurre queste linee guida in azioni concrete, nel corso dell’anno la Regione attiverà una capillare rete di prossimità sul territorio. Il piano d’azione prevede il coinvolgimento dei professionisti sanitari per l’organizzazione di open day vaccinali e specifiche campagne di sensibilizzazione rivolte alle famiglie e agli studenti all’interno degli istituti scolastici. L’impegno informativo, focalizzato in particolar modo sui giovani maschi, non si limiterà alla prevenzione oncologica, ma illustrerà compiutamente anche i severi rischi che l’infezione da Hpv può comportare sulla salute riproduttiva, incluse le potenziali compromissioni della fertilità.