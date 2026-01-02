9.6 C
sabato 3 Gennaio 2026
La Lav mette in salvo sei cani in stato di choc nella notte di Capodanno per i ‘botti’

Interventi e segnalazioni all'unità di emergenza dell'associazione da Firenze, Prato e Lucca. Torna la richiesta di una legge nazionale contro i fuochi

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

FIRENZE — La notte di San Silvestro ha lasciato dietro di sé una scia di paura e smarrimento per decine di animali in tutta la Toscana. Il bilancio dell’Unità di emergenza della Lav (Lega anti vivisezione) è pesante: tra le 20 e le 4 del mattino, le centrali operative hanno ricevuto oltre 50 segnalazioni tra le province di Firenze, Prato e Lucca, trasformando il Capodanno in una vera e propria operazione di salvataggio.

Una notte di soccorsi tra Firenze, Prato e Lucca

Il Gruppo di emergenza, attivo sul campo con due ambulanze veterinarie e diversi mezzi di supporto, è riuscito a trarre in salvo sei cani che vagavano in stato di choc. A Prato, i volontari hanno recuperato un cane anziano e cieco che vagava disorientato tra le strade del centro storico; a Firenze e Calenzano, invece, sono stati tre gli esemplari individuati in mezzo alla carreggiata, paralizzati dal terrore provocato dalle esplosioni dei petardi. Interventi anche a Lucca. 

“Molti di questi animali sono scappati dalle loro abitazioni superando recinzioni o sfuggendo al controllo dei proprietari a causa di un panico incontrollabile”, spiegano dall’associazione. Le ricerche non si fermano qui: le squadre della Lav continueranno a pattugliare il territorio per i primi giorni di gennaio, nel tentativo di rintracciare gli animali che risultano ancora ufficialmente dispersi.

La tragedia sfiorata per molti quattrozampe ha riacceso la battaglia politica della Lav. Beatrice Rezzaghi, responsabile dell’Unità d’emergenza, è stata categorica: “Lo sosteniamo da sempre e lo abbiamo ribadito con la nostra campagna: è necessario porre fine a questo ‘spettacolo’ che mette a rischio la vita di animali e umani. Ora la palla passa alla politica”.

Forte delle 103milafirme già raccolte lo scorso anno, l’associazione torna a incalzare governo e parlamento per l’approvazione di una legge nazionale che vieti in modo definitivo i botti di Capodanno, superando la frammentarietà delle ordinanze comunali che, anche quest’anno, si sono rivelate spesso difficili da far rispettare.

© Riproduzione riservata

