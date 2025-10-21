Maltempo, allerta arancione sulla costa dalla Versilia alla Costa degli Etruschi

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Tempo in peggioramento sulla Toscana. Dopo il transito della perturbazione atlantica su tutto il territorio regionale nella giornata di oggi (21 ottobre) in attenuazione nel corso del pomeriggio, per domani, sono attesi temporali localmente anche forti sul centro nord della regione, in particolare sulle aree costiere.

Piogge e rovesci sono previsti in mattinata sulla costa settentrionale e zone limitrofe, dove saranno più probabili e frequenti, mentre nel pomeriggio le precipitazioni potranno interessare, con minore intensità, anche il resto della regione.

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso pertanto, per tutta la giornata di mercoledì (22 ottobre) un bollettino di criticità arancione per temporali forti e per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore sulle zone costiere centro-settentrionali, dalla Versilia fino alla costa degli Etruschi, compreso l’arcipelago, e di criticità gialla sul resto della Toscana, ad eccezione delle valli del Fiora e dell’Albegna.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo.