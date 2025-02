Getting your Trinity Audio player ready...

Maltempo in Toscana: frane a Montevarchi e nella provincia di Massa-Carrara

Maltempo in Toscana, frane nel territorio comunale di Montevarchi, in provincia di Arezzo e nella provincia di Massa Carrara.

Toscana in cui è in vigore allerta meteo gialla per rischio idrogeologico

Silvia Chiassai, sindaca Montevarchi: “Il maltempo ha provocato due frane nel territorio, già attenzionate dall’Ufficio tecnico comunale e dalla Polizia Municipale che sono intervenuti sul posto. La prima frana più corposa si è verificata in via 𝘃𝗶𝗮 𝗔𝗿𝗻𝗼 𝗮 𝗟𝗲𝘃𝗮𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗹𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗰𝗾𝘂𝗮𝗯𝗼𝗿𝗿𝗮, con la conseguente chiusura al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra il Ponte dell’Arno e l’Acquaborra. La seconda frana interessa 𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗶 𝗠𝗼𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗶, 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗹𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗯𝗶𝘃𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲𝗺𝘂𝘁𝗮𝘁𝗶. Sono già in corso gli interventi di ripristino ma per il momento la viabilità alternativa per chi deve salire o scendere da Moncioni, è il passaggio in direzione di Rendola”.

Francesco Persiani, sindaco di Massa: “Nella notte, le intense piogge hanno causato smottamenti lungo via Verghetto, via dei Carri, via dell’Uva via Vitali e zona Pariana rendendo difficoltoso il transito in queste zone. Non ci sono danni alle persone. Al momento, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Protezione Civile e tecnici comunali sono al lavoro per mettere in sicurezza le strade e ripristinare la viabilità, almeno in parte, entro il primo pomeriggio. Vi aggiorneremo sugli sviluppi. Prestate la massima attenzione e, se possibile, evitate di transitare nelle aree interessate”.

Gianni Lorenzetti, presidente Provincia Massa Carrara e sindaco di Montignoso: “Questa notte, a causa delle insistenti piogge, una frana ha colpito la strada comunale per Vietina, che al momento è chiusa al traffico. La frazione risulta isolata, ma stiamo già lavorando per ripristinare almeno parzialmente la viabilità entro il primo pomeriggio. Sul posto sono operativi Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Protezione Civile e tecnici comunali, che stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza di tutti. È stato inoltre attivato un presidio di primo soccorso in caso di necessità”.