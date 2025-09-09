24.9 C
Firenze
martedì 9 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Peggiora il tempo in Toscana. E il codice di allerta diventa arancione

Per temporali e piogge diffuse da questo pomeriggio (9 settembre) alle 17 alle 13 di domani sulle zone costiere e occidentali

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Allerta gialla per temporali e vento forte in gran parte della Toscana
(Foto Adn Kronos)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Peggiora il tempo nelle prossime ore in Toscana. 

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione su gran parte della Toscana per temporali e piogge diffuse da questo pomeriggio (9 settembre) alle 17 alle 13 di domani, mercoledì, a causa di una perturbazione atlantica che sta transitando sulla nostra regione.

Nello specifico: il codice arancione per temporali anche forti e rischio idrogeologico parte dalle 17 di oggi (9 settembre) e permane per la giornata di domani, mercoledì, fino alle 13 sulle zone costiere e occidentali (province di Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto e parti ovest delle province di Firenze e Siena). Saranno possibili anche grandinate e colpi di vento.

Il maltempo fa permanere il codice giallo nelle altre aree della Toscana fino alla mezzanotte di domani, mercoledì, con la possibilità di temporali localmente anche forti.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

 

 

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
24.9 ° C
25.9 °
22.9 °
77 %
1kmh
75 %
Mar
25 °
Mer
20 °
Gio
26 °
Ven
27 °
Sab
27 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (22)arresto (11)vigili del fuoco (10)Serie C (10)Gaza (10)incendio (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati