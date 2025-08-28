Scuola in Toscana, il 15 settembre suona la prima campanella. Stop il 10 giugno

|
Getting your Trinity Audio player ready...
FIRENZE – La Regione Toscana ha fissato il calendario scolastico 2025-2026. Gli studenti torneranno in classe lunedì 15 settembre.
Confermate le principali festività nazionali: Ognissanti, Immacolata, Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 aprile, Primo Maggio e Festa della Repubblica. Resta valida anche la celebrazione del patrono, che varia da città a città. La Festa della Toscana del 30 novembre, cadendo di domenica, non comporterà sospensioni.
Le vacanze di Natale andranno dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi. La pausa pasquale sarà dal 2 al 7 aprile 2026.
Le lezioni termineranno mercoledì 10 giugno 2026, mentre la scuola dell’infanzia proseguirà fino al 30 giugno.
Le istituzioni scolastiche potranno introdurre adattamenti, ma dovranno comunicarli entro il 30 giugno 2025 a famiglie, enti locali e Regione.