giovedì 18 Dicembre 2025
Torna l’allerta meteo sulle isole toscane e sulla costa centro meridionale

Attese secondo la Sala Operativa forti piogge dalla mezzanotte di oggi (18 dicembre) fino alle 20 di domani (19 dicembre)

(foto da Chat Gpt)
FIRENZE – Torna l’allerta meteo per temporali forti e rischio idrogeologico sull’arcipelago toscano e sulla costa centro meridionale. 

Il maltempo che sta interessando la Toscana porterà di nuovo dopo la mezzanotte di oggi e nella giornata di domani (19 dicembre) forti piogge sull’arcipelago e sulla costa centro meridionale.

Per questo motivo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per le isole e la costa della Toscana meridionale valido dalla mezzanotte di oggi (18 dicembre) fino alle 20 di domani (19 dicembre)

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

© Riproduzione riservata

