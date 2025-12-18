Torna l’allerta meteo sulle isole toscane e sulla costa centro meridionale

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Torna l’allerta meteo per temporali forti e rischio idrogeologico sull’arcipelago toscano e sulla costa centro meridionale.

Il maltempo che sta interessando la Toscana porterà di nuovo dopo la mezzanotte di oggi e nella giornata di domani (19 dicembre) forti piogge sull’arcipelago e sulla costa centro meridionale.

Per questo motivo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per le isole e la costa della Toscana meridionale valido dalla mezzanotte di oggi (18 dicembre) fino alle 20 di domani (19 dicembre)

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.