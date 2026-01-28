10.3 C
Toscana ancora nella morsa del vento: avviso valido fino a mezzanotte

La perturbazione insiste sul territorio. Criticità per fiumi e torrenti. Onde alte sul litorale e raffiche attese sui monti romagnoli per le prossime ore

FIRENZE – La perturbazione insiste sulla regione. Non è ancora il momento di abbassare la guardia. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha deciso di confermare il codice giallo fino alla mezzanotte di oggi (28 gennaio).

L’acqua continua a preoccupare. L’avviso riguarda il rischio idrogeologico per i piccoli corsi d’acqua (il reticolo minore) su tutto il territorio toscano. Attenzione più alta, invece, per i fiumi maggiori: il rischio idraulico del reticolo principale interessa in particolare il bacino del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese.

Non c’è pace nemmeno sul litorale. Il mare grosso continuerà a creare disagi. È stata confermata l’allerta per forti mareggiate fino alle 18. A rischio le coste centro-settentrionali, quelle meridionali e le isole dell’Arcipelago.

Infine, occhio alle raffiche. Il vento colpirà le zone meridionali e la Valtiberina fino al tardo pomeriggio (alle). Situazione diversa sui crinali della Romagna-Toscana, dove l’allerta vento resterà attiva fino alla mezzanotte.

