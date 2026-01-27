10.9 C
Firenze
martedì 27 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Maltempo, perturbazione in arrivo: codice giallo su tutta la regione per mercoledì

Onde alte e temporali: scatta avviso criticità. Sorvegliati Bisenzio e Ombrone. Raffiche forti previste domani nelle aree meridionali toscane

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
maltempo
Foto di: FreePik
Meno di 1 ' di lettura

Il quadro meteorologico sta cambiando rapidamente. Una perturbazione intensa si avvicina alla Toscana. I primi peggioramenti si vedranno già dalla serata di oggi (27 gennaio). Piogge e rovesci partiranno dalla fascia costiera. Nella notte si estenderanno a tutto l’entroterra.

La Protezione Civile regionale ha reagito prontamente. È stato emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico. L’avviso copre il cosiddetto “reticolo minore”, ovvero i piccoli corsi d’acqua. Questa allerta riguarda l’intera regione. Si parte dalle 22 di stasera e si prosegue per tutta la giornata di domani (28 gennaio).

Attenzione alta anche per i fiumi maggiori. Il codice giallo interessa specificamente il bacino del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese. Anche qui la vigilanza durerà per tutte le prossime 24 ore.

Non preoccupano solo le piogge. Il mare sarà molto agitato. Sono attese forti mareggiate. Le onde colpiranno inizialmente la costa centro-meridionale e l’Arcipelago dalla mezzanotte alle 18 di domani (28 gennaio). Successivamente, il fenomeno risalirà verso il litorale settentrionale, insistendo tra le 10 e le 22.

Infine, il vento. Raffiche intense spazzeranno la regione. L’allerta gialla per vento sarà attiva dalla mezzanotte fino alle 18 di domani. Le aree più esposte saranno quelle meridionali e la zona della Valtiberina.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
10.9 ° C
11.9 °
9 °
65 %
1.3kmh
20 %
Mar
10 °
Mer
10 °
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1444)ultimora (1281)sport (60)Eurofocus (57)demografica (46)vigili del fuoco (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati