Maltempo, perturbazione in arrivo: codice giallo su tutta la regione per mercoledì

Il quadro meteorologico sta cambiando rapidamente. Una perturbazione intensa si avvicina alla Toscana. I primi peggioramenti si vedranno già dalla serata di oggi (27 gennaio). Piogge e rovesci partiranno dalla fascia costiera. Nella notte si estenderanno a tutto l’entroterra.

La Protezione Civile regionale ha reagito prontamente. È stato emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico. L’avviso copre il cosiddetto “reticolo minore”, ovvero i piccoli corsi d’acqua. Questa allerta riguarda l’intera regione. Si parte dalle 22 di stasera e si prosegue per tutta la giornata di domani (28 gennaio).

Attenzione alta anche per i fiumi maggiori. Il codice giallo interessa specificamente il bacino del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese. Anche qui la vigilanza durerà per tutte le prossime 24 ore.

Non preoccupano solo le piogge. Il mare sarà molto agitato. Sono attese forti mareggiate. Le onde colpiranno inizialmente la costa centro-meridionale e l’Arcipelago dalla mezzanotte alle 18 di domani (28 gennaio). Successivamente, il fenomeno risalirà verso il litorale settentrionale, insistendo tra le 10 e le 22.

Infine, il vento. Raffiche intense spazzeranno la regione. L’allerta gialla per vento sarà attiva dalla mezzanotte fino alle 18 di domani. Le aree più esposte saranno quelle meridionali e la zona della Valtiberina.