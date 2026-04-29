Camion cisterna con la soda caustica si scontra con un’auto: tre feriti

MONTECATINI VAL DI CECINA – Una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta ieri (28 aprile) sulla statale 68 nel Comune di Montecatini val di Cecina, per incidente stradale.

Il sinistro ha coinvolto un camion cisterna contenente soda caustica ed una autovettura. Tre i feriti estratti dagli abitacoli dalla squadra dei vigili del fuoco di Saline di Volterra. È intervenuto Pegaso per l’aviotrasporto dell’autista del camion, mentre i due occupanti della vettura feriti sono stati trasportati al vicino ospedale di Cecina.

Gli esiti dello scontro hanno determinato un modesto sversamento sul quale sta intervenendo personale specializzato Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) proveniente dal comando di Pisa. Lo sversamento è stato contenuto all’ interno del canale che costeggia la carreggiata. A breve partiranno le operazioni di travaso della sostanza chimica, dopodiché la cisterna sarà rimossa per ripristinare la circolazione veicolare.

Interrotta dunque la statale in entrambi i sensi di circolazione. Sul posto 118, carabinieri, personale della Provincia e Arpat per le valutazioni ambientali.

La cause sono in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.