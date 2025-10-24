Autunno nei borghi toscani: cinque gioielli da non perdere

Getting your Trinity Audio player ready...

L’autunno è la stagione ideale per scoprire la Toscana più intima. Quando i boschi si tingono di rosso, i turisti diminuiscono e l’aria diventa limpida, i borghi toscani si trasformano in piccoli scrigni di quiete e bellezza.

Ecco cinque mete perfette per un weekend lento, dove passeggiare, assaporare e lasciarsi sorprendere da panorami che sembrano dipinti.

Castiglione di Garfagnana

Circondato da montagne e boschi che in autunno esplodono di colori, Castiglione di Garfagnana è un borgo medievale dal fascino intatto. Le sue torri e le mura in pietra offrono scorci suggestivi, mentre nelle trattorie si riscoprono i sapori della tradizione: funghi, castagne e piatti di montagna che profumano di casa.

Volterra

Poggiata su una collina che domina la Val di Cecina, Volterra in autunno regala un’atmosfera sospesa. Le stradine strette, le botteghe dell’alabastro e i tramonti aranciati sulla campagna toscana fanno da cornice a una città che invita a rallentare, lontano dal turismo estivo.

San Gimignano

Le torri di San Gimignano diventano ancora più imponenti sotto la luce morbida di ottobre. Tra arte, vino e panorami infiniti, questo borgo offre un autunno fatto di passeggiate silenziose e soste golose: un bicchiere di Vernaccia o una fetta di schiacciata con l’uva bastano per sentirsi parte del paesaggio.

Pienza e la Val d’Orcia

Nel cuore della Val d’Orcia, Pienza è una finestra aperta su uno dei paesaggi più iconici della Toscana. In autunno le colline si accendono di sfumature calde, i cipressi si stagliano nitidi e l’odore del pecorino appena stagionato invade le vie del borgo. Ideale per chi ama la fotografia e le atmosfere romantiche.

Barga

Barga, affacciata sulla Valle del Serchio, è un piccolo gioiello incastonato tra Appennino e Alpi Apuane. Le sue stradine acciottolate e le case in pietra conducono al Duomo, da cui si ammira una delle viste più suggestive della Garfagnana. In autunno, i boschi che la circondano si accendono di luce dorata e profumo di castagne.

Cinque borghi, un invito a rallentare, a lasciarsi avvolgere dal silenzio e a riscoprire quella bellezza semplice che solo l’autunno in Toscana può portare.