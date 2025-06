In ‘Case a prima vista’ nuovi agenti esplorano la Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il celebre fenomeno televisivo Casa a Prima Vista si espande conquistando anche la Toscana. Da questa lunedì scorso (9 giugno) su Real Time (e disponibile on demand su Discovery+), ha preso il via l’attesissima edizione Casa a Prima Vista Toscana, con un nuovo trio di agenti immobiliari pronti a contendersi il ruolo di trovare la casa perfetta per i clienti in una delle regioni più suggestive d’Italia.

Dopo aver trasformato in star gli agenti di Milano e Roma, il programma sbarca nella terra di Dante e Leonardo, tra colline rigogliose, coste alla moda e città medievali. Il team toscano è composto da Moira Quartieri, una professionista con trent’anni di esperienza, nota per il suo stile deciso e la personalità empatica; Nico Tedeschi, figlio d’arte, ironico e versatile, sempre pronto con una battuta e abile nel gestire le critiche; e Matteo Nencioni, un sognatore appassionato con un passato da DJ e un amore per il settore immobiliare fin dall’infanzia.

Le dieci puntate inedite portano gli spettatori a scoprire alcune delle location più affascinanti della Toscana, dalle mura di Lucca, al mare della Versilia e di Livorno, fino a Firenze, la culla del Rinascimento, con il suo celebre centro storico.

La formula del programma resta quella che ha decretato il successo di Casa a Prima Vista nella scorsa stagione, valorizzando la figura dell’agente immobiliare. In ogni episodio, dopo aver ascoltato le esigenze spesso particolari dei clienti, i tre agenti cercano la casa ideale.

Uno di loro presenta la proposta al cliente, mentre gli altri due, dal van del programma, commentano la visita, svelando curiosità e retroscena del mestiere. Alla fine, l’agente che avrà convinto maggiormente l’acquirente si aggiudica la puntata e un premio in denaro.