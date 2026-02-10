Dalla Regione 900mila euro per sostenere le produzioni degli spettacoli dal vivo

FIRENZE – Un sostegno alle produzioni degli spettacoli dal vivo: arriva dalla Regione che ha stanziato 900mila euro.

La giunta, nel corso della sua ultima riunione, ha dato il via libera al bando pubblico 2026 con cui si stabiliscono criteri e modalità per accedere al sostegno indirizzato a progetti di produzione nei settori della prosa, della danza e della musica. L’intervento rientra nell’attuazione della legge regionale 21/2010 ed è inserito tra le azioni del Documento di economia e finanza 2026 della Regione Toscana per la promozione e valorizzazione della cultura.

“Vogliamo accompagnare – ha spiegato l’assessora alla cultura Cristina Manetti – la crescita di un comparto che innova, crea occupazione e rafforza l’identità culturale dei territori. Lo spettacolo dal vivo è uno strumento straordinario di coesione sociale e sviluppo. Con questo provvedimento – ha aggiunto – diamo un segnale concreto di attenzione e fiducia verso questo mondo culturale, che rappresenta un patrimonio culturale, creativo ed economico fondamentale per la nostra regione. Sostenere la produzione significa investire nel lavoro degli artisti, nelle imprese culturali e nella possibilità per i cittadini di accedere a un’offerta culturale sempre più ricca e diffusa”.

Per l’annualità 2026 è prevista una dotazione finanziaria pari a 900mila euro, a valere su risorse regionali, che sarà destinata a sostenere progetti capaci di rafforzare la qualità artistica, l’innovazione e la diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio.

Il bando, che sarà adottato dal settore competente nelle prossime settimane, definirà modalità di partecipazione, modulistica e criteri di valutazione dei progetti.