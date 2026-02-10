12.5 C
Firenze
martedì 10 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dalla Regione 900mila euro per sostenere le produzioni degli spettacoli dal vivo

Via libera al bando pubblico 2026 con cui si stabiliscono criteri e modalità per accedere al sostegno per prosa, danza e musica

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Teatro Goldoni
Teatro Goldoni / crrediti : sito fondazioneteatrogoldoni
1 ' di lettura

FIRENZE – Un sostegno alle produzioni degli spettacoli dal vivo: arriva dalla Regione che ha stanziato 900mila euro. 

La giunta, nel corso della sua ultima riunione, ha dato il via libera al bando pubblico 2026 con cui si stabiliscono criteri e modalità per accedere al sostegno indirizzato a  progetti di produzione nei settori della prosa, della danza e della musica. L’intervento rientra nell’attuazione della legge regionale 21/2010 ed è inserito tra le azioni del Documento di economia e finanza 2026 della Regione Toscana per la promozione e valorizzazione della cultura.

“Vogliamo accompagnare – ha spiegato l’assessora alla cultura Cristina Manetti – la crescita di un comparto che innova, crea occupazione e rafforza l’identità culturale dei territori. Lo spettacolo dal vivo è uno strumento straordinario di coesione sociale e sviluppo. Con questo provvedimento – ha aggiunto – diamo un segnale concreto di attenzione e fiducia verso questo mondo culturale, che rappresenta un patrimonio culturale, creativo ed economico fondamentale per la nostra regione. Sostenere la produzione significa investire nel lavoro degli artisti, nelle imprese culturali e nella possibilità per i cittadini di accedere a un’offerta culturale sempre più ricca e diffusa”.

Per l’annualità 2026 è prevista una dotazione finanziaria pari a 900mila euro, a valere su risorse regionali, che sarà destinata a sostenere progetti capaci di rafforzare la qualità artistica, l’innovazione e la diffusione dello spettacolo dal vivo sul territorio.

Il bando, che sarà adottato dal settore competente nelle prossime settimane, definirà modalità di partecipazione, modulistica e criteri di valutazione dei progetti.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
12.5 ° C
13.3 °
11 °
67 %
1.5kmh
40 %
Mar
12 °
Mer
13 °
Gio
13 °
Ven
14 °
Sab
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1535)ultimora (1352)sport (82)Eurofocus (59)demografica (42)carabinieri (20)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati