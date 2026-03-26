Dantedì, l’assessora Manetti: “Pensiero vivo e attuale che ha costruito la nostra identità culturale”

FIRENZE – Eventi, incontri, dibattiti, letture e approfondimenti diffusi su tutto il territorio: la Toscana celebra il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita nel 2020 e fissata simbolicamente al 25 marzo, data che gli studiosi indicano come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia.

Un’occasione per rendere omaggio al poeta fiorentino, padre della lingua italiana, e per rinnovare il legame profondo tra la sua opera e la sua terra d’origine, Firenze e la Toscana, culla della sua formazione culturale e linguistica.

“Il Dantedì non è solo una celebrazione della memoria – dichiara l’assessora alla cultura Cristina Manetti – ma un momento per riconoscere quanto il pensiero di Dante sia ancora vivo e attuale. Firenze e la Toscana rappresentano le radici di una visione che ha saputo parlare al mondo intero, costruendo un’identità culturale che ancora oggi ci definisce”.

“Il messaggio più importante – aggiunge Manetti – è rivolto ai giovani: Dante non è distante né difficile, ma un autore capace di offrire strumenti per leggere il presente, comprendere sé stessi e affrontare le sfide del futuro. Nei suoi versi ci sono domande universali su giustizia, responsabilità, amore e conoscenza, che restano centrali anche oggi”.

In tutta la regione, scuole, biblioteche, teatri e istituzioni culturali promuovono iniziative dedicate alla lettura e all’interpretazione della Divina Commedia, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al patrimonio dantesco e rafforzare la consapevolezza di una tradizione che continua a ispirare il presente.