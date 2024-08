Getting your Trinity Audio player ready...

Domenica al museo in Toscana, ingresso libero luoghi cultura.

Domenica al museo in Toscana, per un primo giorno di settembre con ingresso libero nei luoghi della cultura. Iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali, in tutti i monumenti, musei, gallerie, parchi e giardini monumentali dello Stato.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto.

Tutto l’elenco dei luoghi della cultura con ingresso gratuito pubblicato dal Ministero della Cultura

Dalle Gallerie degli Uffizi alla Galleria dell’Accademia casa del David di Michelangelo a Firenze alla Villa Medicea di Poggio a Caiano e l’area archeologica di Comeana, provincia di Prato.

Dalle residenze napoleoniche all’Isola d’Elba al Museo Archeologico Nazionale a Castiglioncello.

Dal Museo di Casa Vasari ad Arezzo all’area archeologica di Roselle, Grosseto.

Dal Museo Nazionale di Villa Guinigi a Lucca al Museo Nazionale di San Matteo a Pisa.

Dalla Pinacoteca Nazionale di Siena ai Musei del Bargello a Firenze.