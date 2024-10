Getting your Trinity Audio player ready...

Giornata mondiale salute mentale: Toscana si illumina di verde

Giornata mondiale salute mentale: Toscana si illumina di verde con convegni, incontri, camminate e consulenze psicologiche: sono numerose le iniziative organizzate in Toscana in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale giovedì 10 ottobre.

Asl Toscana sud est propone un convegno sulla rete della salute mentale assieme all’Università di Siena sulle pratiche e le politiche della salute mentale, con un particolare focus sulle reti tra tutti gli attori che si occupano della materia.

L’ospedale di Nottola invece offre consulenze psicologiche negli ambulatori ospedalieri e al consultorio Valdichiana e un colloquio psichiatrico nell’ambulatorio ospedaliero.

Anche l’Asl Toscana Centro partecipa alla giornata e a Firenze è in programma l’illuminazione di verde, colore simbolo della salute mentale, di un monumento pubblico rappresentativo per la sensibilizzazione dei cittadini.

“Gli psicologi vogliono condividere con la cittadinanza il messaggio che il benessere delle persone comprende il rapporto corpo-mente-ambiente di vita”.

A dirlo è Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana, in occasione domani 10 ottobre della Giornata nazionale della salute mentale.

“Una mente che funziona, il riconoscimento delle emozioni, la capacità di critica e autocritica sono le condizioni di base per poter vivere meglio nei contesti familiari, scolastici e lavorativi – dice la presidente Gulini. “Purtroppo, il disagio psicologico è diventato una preoccupante emergenza: nell’ultima ricerca fatta dal nostro Ordine tra i propri iscritti è emerso che il 73% delle psicologhe e degli psicologi toscani ha registrato un incremento delle richieste di prestazione psicologica. Tra le problematiche più frequenti emergono la sintomatologia ansiosa (50%), seguita da problemi relazionali (20%) e da sintomatologia depressiva (11%) e riguarda prevalentemente i giovani. Anche per questo è utile l’introduzione della figura dello psicologo di base voluto dalla Regione su suggerimento dell’Ordine. La sperimentazione, per prevenire e promuovere la salute psicologica e mentale, è scattata dal 16 settembre nelle 3 Asl toscane“.

L‘Ordine celebra la giornata con due iniziative. Uno spettacolo di teatro-danza sul tema della salute mentale “Colazione in albergo: Genesi e cura del Narciso” in programma domani, giovedì 10 ottobre, alle ore 21.00 al Teatro Niccolini di Firenze (via Ricasoli 3). Lo spettacolo, con la direzione artistica e le coreografie di Giulia Fioravanti e con la partecipazione dello psichiatra e psicoterapeuta Antonio Tamburello, si concentra sulla figura del Narciso, simbolo del nostro rapporto con l’ego, le fragilità e le dinamiche relazionali. L’evento, patrocinato dal Comune di Firenze, è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza su prenotazione.

“Come Ordine pensiamo che attraverso lo spettacolo teatrale possiamo promuovere la salute e sensibilizzare su quanto e come la Psicologia possa essere di supporto nella quotidianità di ogni persona, di ogni fascia d’età, abbandonando ogni pregiudizio o stigma sulla salute mentale” sottolinea Maria Antonietta Gulino.

L’11 e 12 ottobre si svolgerà, poi, il terzo convegno della Psicologia Toscana dal titolo “Psicologia e Pace”, nella sede della Scuola di Psicologia dell’Università degli Studi di Firenze (Via della Torretta 16). Evento con ospiti di grande rilievo, i temi trattati saranno la pace, il dramma delle guerre, il trauma.

A Prato è previsto un raduno in piazza Mercatale con successivo percorso musicale per le vie della città seguito da un incontro del presidente del Consiglio comunale Lorenzo Tinagli con una delegazione di operatori, familiari e utenti per portare un contributo di sensibilizzazione sulla salute mentale.

A Pistoia è in programma la camminata dell’amicizia verso Ville Sbertoli nel centenario della nascita di Franco Basaglia, mentre a Pescia l’ospedale SS Cosma e Damiano aderisce all’iniziativa con un open day a tema incontro-dibattito. Grosseto partecipa a ‘My health, my right’, la manifestazione promossa dal collegio nazionale dei dipartimenti di Salute mentale, che sarà in rete e collegamento streaming con i dipartimenti di salute mentale di tutta Italia.

L’evento è stato organizzato con la collaborazione del Comune di Grosseto che ospiterà l’iniziativa nella sala del Consiglio comunale.

A Livorno, il gazebo della Terrazza Mascagni nella serata sarà illuminato di verde come richiesto dall’associazione Avofasam, associazione dei familiari volontari per la salute mentale. Richiesta accolta dal Comune di Livorno.

In occasione della Giornata mondiale sulla salute mentale sostenuta da Fondazione Onda ETS, che si celebra il 10 ottobre, il collegio nazionale dei Dipartimenti di salute mentale, ha inteso promuovere degli incontri di comunità con modalità democratica e dialogica in tutti i Dipartimenti salute mentale italiani, rendendo partecipi utenti, operatori, familiari, associazioni di volontariato e ETS, amministratori e giornalisti, al fine di richiamare l’attenzione della politica e dell’opinione pubblica sulla salute mentale, sulle difficoltà che essa comporta, ma anche sulle opportunità, sui punti di forza e sulla capacità di aggregare i cittadini. A tal proposito il Collegio per la mattina del 10 ottobre ha previsto un collegamento nazionale

O

Giovedì 10 ottobre alle 10.30 nella sala del Consiglio del comune di Grosseto è previsto il convegno dal titolo ‘My Health, my right’ in occasione della Giornata della salute mentale. Saranno presenti: il sindaco di Grosseto e presidente del Coeso Antonfrancesco Vivarelli Colonna; il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti; il capo di Gabinetto del prefetto Michele Bray; la direttrice del Coeso Tania Barbi; l’assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano; la direttrice Uoc psichiatria area grossetana Edvige Facchi; Nadia Magnani, Giuseppina Badia, Francesco Baccetti e Francesco Toninelli (Ufsma e Ufsmia grossetana) e Maria Platter di CittadinanzAttiva.

In occasione della ‘Giornata Mondiale della Salute Mentale’ che si celebra il 10 ottobre si illuminerà di verde la scultura di Nardo Dunchi ‘Armonie di luci e ombre’. A Carrara la giunta, su proposta della vice sindaca e assessore alle politiche e servizi sociali Roberta Crudeli, ha accolto la richiesta del Coordinamento toscano delle associazioni per la salute mentale ODV di aderire a questa iniziativa, volta a promuovere l’integrazione sociale e lavorativa delle persone con disturbi mentali, tramite attività tese a informare e sensibilizzare l’opinione pubblica su queste tematiche. “Come amministrazione abbiamo accolto con piena convinzione la richiesta del Coordinamento toscano delle associazioni per la salute mentale ODV – sottolinea la vicesindaca Roberta Crudeli -. Siamo d’altronde convinti che su un tema importante come quello della salute mentale sia bene che le luci siano sempre bene accese e l’attenzione di tutti sia sempre massima”. La ‘Giornata mondiale della salute mentale” quest’anno si incentra sulla salute mentale nel posto di lavoro, tema quanto mai attuale: produttività, presenza e performance fanno insorgere ansia e depressione, andando a coinvolgere un numero sempre maggiore di persone.

A Siena iniziative di Fondazione Onda ETS alle quali aderisce l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese grazie al suo inserimento tra gli ospedali ‘bollini rosa’ per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle principali patologie, realizzando percorsi ottimizzati per il genere femminile. Per il 2024 l’Aou Senese nel dettaglio partecipa alla giornata con la UOSA Psicologia, diretta dal professor Andrea Fagiolini, che organizza una seduta gratuita online di meditazione in gruppo con tecniche di ‘Mindfulness’, metodo terapeutico di provata efficacia per gestire stress e problemi correlati al sonno, che sarà tenuta dal professor Andrea Pozza.

L’evento si tiene online il 10 ottobre dalle ore 18 alle 19, ed è rivolto a tutti coloro che vogliono approcciarsi alla meditazione come strumento di consapevolezza e gestione dello stress per un corretto stile di vita

Federica Fratoni, consigliera regionale Pd, intervenuta nei giorni corsi al convegno promosso dal Coordinamento toscano delle associazioni per la salute mentale ‘Il lavoro nella salute mentale’, promosso dal Coordinamento toscano delle associazioni per la salute mentale con il patrocinio, tra gli altri, della Regione Toscana e del Comune di Firenze.

Fratoni: “Credo che la giunta regionale possa attivarsi, per quanto di propria competenza, per effettuare un monitoraggio costante sulla attività riguardante l’avviamento al lavoro delle persone con disabilità, con particolare attenzione ai disabili psichici sia delle aziende private che delle amministrazioni pubbliche, e predisporre annualmente uno specifico rapporto”.