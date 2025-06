Gwyneth Paltrow e la colazione ‘tuscan inspired’: dal topless alle polemiche sulla tradizione culinaria – Video

Getting your Trinity Audio player ready...

Gwyneth Paltrow torna a far parlare di sé, stavolta con un video pubblicato su Instagram in cui prepara una colazione toscana in topless. Il contenuto, diventato immediatamente virale, ha acceso il dibattito on line, raccogliendo milioni di visualizzazioni e suscitando reazioni contrastanti tra apprezzamenti e critiche.

Una colazione toscana che divide

Nel filmato, l’attrice e premio Oscar, nota per il suo amore per la Toscana, già visitata in passato tra Cortona e l’Isola d’Elba, propone quella che definisce una ‘Tuscan inspired high-protein boyfriend breakfast‘, evidentemente destinata al fidanzato. Il piatto include salsiccia acquistata in una macelleria umbra, fagioli bianchi, spinaci, pomodorini e uova, cucinati insieme in padella. Il video alterna scorci delle colline toscane a riprese della preparazione, con un breve momento in cui l’attrice appare di spalle, senza maglia, ai fornelli.

Tra ironia e polemiche

Le reazioni non si sono fatte attendere. Jennifer Garner ha scherzato nei commenti scrivendo Can I be your boyfriend?, ma molti utenti italiani hanno criticato la ricetta, definendola ironicamente un “mappazzone”, termine reso celebre dallo chef Bruno Barbieri. Alcuni hanno contestato la scarsa attinenza con la cucina tradizionale toscana: “I fagioli sembrano crudi, in Toscana si servono separati”, scrive un utente. Altri, invece, difendono l’intento dell’attrice, sottolineando che si tratta solo di una libera ispirazione e non della riproduzione fedele di un piatto locale.

Un amore che dura

Al di là delle polemiche, il video conferma il forte legame tra Gwyneth Paltrow e la Toscana. Dopo Cortona e l’Elba, l’attrice aveva visitato anche Firenze nel 2021. Una passione che si riflette non solo nelle sue vacanze, ma anche nella promozione indiretta di una delle regioni italiane più iconiche, tra arte, natura e tradizione.