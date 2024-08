Getting your Trinity Audio player ready...

CASTAGNETO CARDUCCI -Incantastorie a Castagneto Carducci: viaggio nell’immaginario

Incantastorie a Castagneto Carducci. Al via il festival di arte di strada, arti performative e arti visive dedicato al tema dell’immaginario,promosso dal Comune di Castagneto Carducci, provincia di Livorno, sindaca Sandra Scarpellini, e organizzato da Coop. Itinera di Livorno, direzione artistica di Marco Buldrassi e Giulia Ventura.

“Immaginate un luogo magico, dove i desideri hanno il potere di trasformarsi in sogni vividi e realizzabili: nel paese di Castagneto Carducci per una notte scoprirete che i ricordi non sono semplici memorie del passato, ma possono diventare storie piene di vita, ed essere raccontate e condivise”.

Il Festival intende condurre il visitatore in un viaggio lungo il corso dei desideri, i vicoli dei ricordi, il borgo delle storie e la strada dei sogni, con spettacoli, performance e installazioni che animeranno il centro storico di Castagneto Carducci dal 23 al 25 agosto dalle ore 21.00 alle ore 24.00.

Tutto il programma

.

Castagneto Carducci capofila ambito turistico Costa degli Etruschi: “Scoprire la bellezza della Costa degli Etruschi stimolando l’immaginazione e immergendosi in un modo incantato, fatto di giocolieri, cantastorie, clown e musicisti. Questo l’intento dei festival di arte e performance di strada che stanno animando, anche per l’estate 2024, molti dei territori riuniti nell’ambito turistico Costa degli Etruschi. Eventi ideati per nutrire la fantasia di bambini e adulti, e allo stesso tempo per far conoscere la storia e la cultura di un territorio magico, incastonato tra le colline e il mare”.

Cristiano Pullini, assessore turismo e mobilità Castagneto Carducci: “Con emozione e tanto entusiasmo accogliamo questo nuovo ambizioso progetto. Incantastorie vuole essere un nuovo inizio, con performance, installazioni e spettacoli ispirati alle nostre emozioni più profonde: ricordi, desideri e sogni. Eventi di questo tipo, che regalano emozioni a tutta la famiglia, sono essenziali per accogliere i turisti e far vivere loro esperienze indimenticabili sulla Costa degli Etruschi”.

Primo appuntamento di questa carrellata fatta di colori, luci e tanta creatività, fa il punto ambito Costa degli Etruschi, è stato ‘Il Paese dei Balocchi’, organizzato dal 19 al 21 luglio a Cecina nel parco di Villa La Cinquantina. Poi il 3 e 4 agosto, il borgo di Rosignano Marittimo ha accolto ‘Tre civette sul comò’, festival che ha accompagnato i visitatori in un mondo fiabesco. E ancora, da domenica 11 a giovedì 15 agosto il centro di Campiglia ha ospitato ‘Apritiborgo’, festival internazionale del teatro di strada.

A chiudere il programma di eventi estivi dedicati al potere della fantasia dunque Incantastorie nel centro storico di Castagneto Carducci da venerdì 23 a domenica 25 agosto: marionette, clown, performance visive e tanta musica accompagneranno i visitatori in un mondo fatto di sogni e colori.