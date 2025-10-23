Premio nazionale per Cultura.toscana.it: la Toscana eccelle nel digitale

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – La Toscana premiata per l’innovazione digitale nella cultura. Il portale Cultura.toscana.it, vetrina ufficiale del patrimonio culturale regionale, ha conquistato il Bronzo ai NC Digital Awards 2025 nella categoria Siti Istituzionali. Il riconoscimento è stato assegnato il 10 ottobre a Milano, durante la cerimonia al Talent Garden Calabiana, che celebra ogni anno le migliori esperienze italiane di comunicazione e innovazione digitale.

Il progetto, realizzato per la Regione Toscana da Net7, è stato apprezzato per l’eleganza del design, l’usabilità del sito e la qualità della narrazione digitale. Un portale che unisce in un unico spazio musei, archivi, biblioteche, eventi e collezioni, raccontando la cultura toscana in modo accessibile, interattivo e contemporaneo.

Dietro un’esperienza semplice si cela una struttura complessa: un’architettura solida, un motore di ricerca intelligente e una piattaforma che consente agli enti culturali di aggiornare autonomamente i propri contenuti. Un modello che avvicina la cultura ai cittadini e promuove la digitalizzazione del patrimonio diffuso.

Con questo premio, la Regione Toscana si conferma tra le realtà più innovative nel panorama nazionale, capace di mettere la tecnologia al servizio della conoscenza e della partecipazione culturale.