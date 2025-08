Torna ‘S-Passo al Museo’: campi settembrini tra gioco, cultura e tradizione in tutta la Toscana

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – L’estate sta per voltare pagina, ma in Toscana il divertimento intelligente continua. Torna per il quarto anno consecutivo S-Passo al Museo, l’iniziativa dedicata a bambini e ragazzi che unisce gioco, scoperta e cultura in alcuni dei luoghi più affascinanti della regione. Dall’1 al 14 settembre, i musei toscani spalancano le porte per accogliere i più giovani con campi settembrini pensati per imparare divertendosi.

Organizzati da educatori professionisti, i campus offrono una varietà di attività: dai laboratori creativi alle esplorazioni sul territorio, passando per la riscoperta di tradizioni locali e storie spesso dimenticate. L’obiettivo è avvicinare le nuove generazioni al patrimonio culturale della Toscana, trasformando ogni giornata in un’avventura tra conoscenza e meraviglia. E per le famiglie socie Coop, c’è anche uno sconto del 10 per cento sul costo di iscrizione, a rendere l’esperienza ancora più accessibile.

Musei civici, archeologici, scientifici, artistici: ogni angolo della regione partecipa con la propria offerta, creando una mappa dinamica di proposte che attraversa tutte le province. Ad Arezzo, ad esempio, si aprono le porte del Mad’ a Lucignano, del Museo Paleontologico di Montevarchi e degli spazi culturali di San Giovanni Valdarno. Firenze risponde con il suo Sistema Museale Universitario e i Musei Civici, ma anche con realtà come il Museo Horne o il Museo del Figurino Storico a Calenzano. In Maremma, tra Grosseto e Follonica, l’archeologia e l’arte industriale diventano protagoniste grazie al Maam, al Magma e al Polo Le Clarisse.

La provincia di Pisa partecipa con i Musei cvici di San Miniato, mentre a Pistoia sono i musei di Monsummano Terme a prendere parte al progetto. Prato offre un percorso articolato tra archeologia, arte contemporanea e storia tessile grazie al circuito Pratomusei. A Viareggio, il Museo del Carnevale aggiunge un tocco di colore e creatività. Infine, la provincia di Siena contribuisce con il Museo di Palazzo Corboli ad Asciano, dove storia e tradizione si fondono in un’unica esperienza.

Il calendario delle attività è in costante aggiornamento, segno della vitalità dell’iniziativa e della voglia delle istituzioni di coinvolgere sempre più famiglie e visitatori. S-Passo al Museo non è solo una proposta per riempire le giornate di settembre: è una vera e propria palestra di curiosità, che consente a bambini e ragazzi di mettere le mani nella storia, esplorare il presente e immaginare il futuro.