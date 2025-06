Concorso Eye 2025: Firenze festeggia con ‘Students’ Corner’

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il talento e la creatività giovanile si sono distinti con forza nella finale toscana del contest Eye – Ethics & Young Entrepreneurs 2025, organizzato da Artes Lab. Il prestigioso Trofeo Eye Toscana 2025, riconoscimento per la migliore idea d’impresa dell’anno, è stato assegnato a Students’ Corner, un’app innovativa dedicata alle recensioni scolastiche scritte dagli studenti. Il team vincitore ha inoltre ricevuto un premio di mille euro, offerto dalla società benefit Coleliwork.

Il gruppo vincente è composto da giovani studenti fiorentini: Sibilla Boncompagni, Alessia Carini e Gemma Losi del Liceo Classico Santa Maria degli Angeli, insieme a Lorenzo Calonaci, Fabio Calsini, Lamine Fofana, Lapo Mastrantoni e Gabriel Pellecchia dell’Istituto Russell Newton.

Questi ragazzi avevano già conquistato il Trofeo Eye Firenze come miglior idea a livello cittadino nel 2025, dimostrando così il proprio talento anche su scala regionale.

Students’ Corner nasce con l’obiettivo di facilitare l’orientamento degli studenti, offrendo loro recensioni autentiche e dirette, per supportarli nella scelta del percorso formativo più adatto alle proprie esigenze.

La competizione e la giuria

I giovani creatori di Students’ Corner si sono imposti su altri sette team di aspiranti imprenditori provenienti da Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo e Siena. Il contest si è svolto nella sede della presidenza della Regione Toscana, davanti a una giuria di esperti, con la partecipazione di Bernard Dika, portavoce del Presidente Eugenio Giani.

La giuria, formata da importanti esponenti del mondo imprenditoriale e accademico toscano, ha valutato le proposte tenendo conto dell’innovazione, della concretezza e, soprattutto, dei valori etici alla base delle idee. Tra i membri della giuria figurano Maria Graziani, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana; Simone Gualandi, presidente dei Giovani Imprenditori Cna Nazionale e Toscana; Giancarlo Mannini, presidente dei giovani imprenditori di Confartigianato Imprese Toscana; Luigi Esposito e Irene Legnani di Coleliwork; Matteo Forconi, dello Studio Legale Forconi e vicepresidente di Artes Lab Aps; e Luca Taddei, direttore di Eye.

Gli altri progetti premiati

Al secondo posto si è posizionato Futuro mio, una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che facilita l’incontro tra imprese e giovani con disabilità per opportunità lavorative. L’idea è stata sviluppata da Paolo Fastelli, Alen Doci, Gianluca Gaspar Padilla, Sara Bartoloni ed El Hoda Zlitni Nour, studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Pellegrino Artusi di Chianciano Terme,

Il terzo posto è stato assegnato a Marcelvino, un’altra proposta proveniente dalla Valdichiana senese. Si tratta di una piattaforma digitale che, sfruttando l’intelligenza artificiale, personalizza l’esperienza di degustazione del vino, favorendo il collegamento tra piccoli produttori e appassionati. Il team è formato da Azzurra Baldi, Andrea Marcus, Melany Biagi e Riccardo Federici, anch’essi studenti dell’Istituto Pellegrino Artusi di Chianciano Terme.

Tra le altre idee in gara si distinguono: Uschool (Prato), un’app per lo studio collaborativo che premia chi aiuta gli altri; Eco Sip (Arezzo): una borraccia fitness dotata di tecnologia innovativa; In Comf (Pistoia): un servizio mobile dedicato al benessere personale; Chromera (Mugello): un prodotto chimico innovativo capace di cambiare il colore degli abiti; Icche tu butti (Menzione Toscana Mentor): uno scanner digitale pensato per migliorare la raccolta differenziata; Iv360 (Menzione Toscana AlumnEye): una piattaforma digitale che facilita la compravendita immobiliare attraverso visite virtuali.

Il progetto Eye Ethics & Young Entrepreneurs, promosso da Artes Lab Aps, è attivo da quattordici anni. Rappresenta un percorso di innovazione imprenditoriale etica. Permette agli studenti delle scuole superiori di sviluppare le proprie idee e avvicinarsi al mondo dell’imprenditoria. Molte delle proposte nate nel corso degli anni si sono trasformate in realtà di successo. Dal 2023, la Regione Toscana, attraverso il progetto Giovanisì, ha siglato un protocollo d’intesa. Insieme ad Anci, Artes Lab e giovani imprenditori toscani, l’obiettivo è estendere questo modello a tutta la regione. Ciò è possibile anche grazie al sostegno di Fondazione Cr Firenze, Confindustria Toscana Centro e Costa, numerosi Comuni e altre istituzioni e associazioni.