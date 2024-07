Alluvionati in Toscana: aperto portale rendicontazione spese

Alluvionati in Toscana: aperto il portale della Regione Toscana per la rendicontazione delle spese sostenute per l’immediato sostegno ai cittadini, alle imprese e le aziende agricole. Per attivare la procedura di rimborso è necessario collegarsi all’indirizzo https://www.regione.toscana.it/alluvione2023 dove i cittadini potranno caricare scontrini, fatture, e tutto ciò che attesta le spese sostenute, per poi ricevere i rimborsi.

Dopo lo stanziamento da parte del governo dei 66milioni per l’immediato sostegno, il presiedente Eugenio Giani in qualità di commissario ha immediatamente attivato le procedure necessarie per l’apertura del portale e mettere i cittadini e le imprese in grado di ottenere i rimborsi previsti dalle disposizioni nazionali, fino a 5mila euro per le famiglie e fino a 20mila euro per le imprese colpite dall’alluvione.

Giani: “Dal giorno dell’alluvione sono sempre stato in prima linea con la massima attenzione rivolta ai cittadini colpiti. Dallo stanziamento immediato delle risorse regionali (25milioni complessivi che stiamo ultimando di erogare), ai bandi di sostegno per le imprese, gli interventi di somma urgenza sui territori colpiti, conclusi nella maggior parte dei casi, ma ancora in corso dove i lavori sono più lunghi, fino ad oggi, in cui, con l’apertura del portale, si apre una fase ulteriore, quella dei rimborsi che porterà a distribuire i 66 milioni stanziati dal governo di cui io sono commissario esecutore per famiglie e imprese. Sono contributi cumulabili – ha ricordato il presidente Giani- con i 3000 euro che le famiglie hanno ricevuto o stanno ricevendo”

Chi fa una richiesta di rimborso superiori agli 8000 euro può richiedere un anticipo di 2mila 500 euro

E intanto si è tenuta la prima seduta della commissione regionale d’inchiesta sugli eventi alluvionali in Toscana del 29 e 30 ottobre e dal 2 al 4 novembre 2023, presieduta da Elisa Tozzi, Fratelli d’Italia Fdi. Al centro dell’incontro la definizione del programma dei lavori durante i quali potranno essere acquisiti documenti e effettuate audizioni utili ai fini della relazione finale unitaria e di eventuali relazioni di minoranza.

Tozzi: La commissione definirà un calendario il più possibile dettagliato e condiviso con tutti i componenti – ha spiegato la presidente Elisa Tozzi – . Non vogliamo puntare il dito contro nessuno, ma portare avanti un lavoro di approfondimento a tutto tondo su problematiche importanti: dalla gestione dell’emergenza durante l’evento alluvionale all’esecuzione dei lavori di somma urgenza da parte dei gestori di servizi essenziali della Regione Toscana, di consorzi di bonifica, del genio civile; dagli interventi di riduzione del rischio idrogeologico al tema dei ristori a famiglie e aziende; dal focus sull’attività della protezione civile alla gestione del sistema di allerta in Toscana. Infine, ci sarà un approfondimento sull’attività della struttura commissariale, in particolare sulla gestione delle risorse governative e regionali e dei rapporti con gli enti locali”.

“Oltre ai sopralluoghi – ha aggiunto Tozzi – abbiamo in programma audizioni importanti: inviteremo in commissione il presidente della Regione e l’assessore competente, ma anche sindaci, comitati dei cittadini, rappresentanti di enti locali e di categorie economiche”.