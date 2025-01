Getting your Trinity Audio player ready...

Anab scrive a Meloni e Salvini: “Lo Stato gestisca sicurezza in mare”.

Anab, associazione nazionale assistenza bagnanti, presidente nazionale Guido Ballarin, presidente Anab Toscana Luca Giusti, scrive alla premier Giorgia Meloni e al vicepremier Matteo Salvini, ministro infrastrutture e trasporti.

Al centro della lettera, la richiesta di gestione da parte dello Stato del sistema di salvataggio in mare.

Scrive Anab: “Attualmente, il sistema di salvataggio in mare è gestito da una pluralità di concessionari, una situazione che determina una frammentazione delle risorse e delle attrezzature disponibili. Tale frammentazione non solo genera inefficienze operative, ma compromette anche l’uniformità del livello di sicurezza lungo il territorio

nazionale. Per tali ragioni, proponiamo che il sistema di salvataggio in mare venga gestito direttamente dallo Stato italiano. Riteniamo che una gestione statale consentirebbe di centralizzare le risorse, garantendo una distribuzione più equa ed efficace delle attrezzature di sicurezza lungo tutte le coste italiane.

Standardizzare le procedure operative, assicurando formazione uniforme e

riconosciuta a livello nazionale.

Valorizzare il ruolo degli assistenti bagnanti, migliorando le condizioni contrattuali,

incentivando l’ingresso nella professione e garantendo una presenza costante di personale qualificato”.

Poi: Negli ultimi anni, la categoria degli assistenti bagnanti ha affrontato una crescente carenza di personale, principalmente a causa di condizioni lavorative poco favorevoli.

Una gestione statale potrebbe rappresentare una soluzione strutturale, migliorando

non solo la sicurezza dei bagnanti, ma anche le prospettive professionali di chi opera

in questo settore essenziale.

Siamo fermamente convinti che questa proposta rappresenti un passo significativo

verso un sistema più efficiente e sicuro”.