Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Balneari della Toscana: “Attendiamo decreto Mit per indennizzi”

“Attendiamo il decreto del MIT il 31 marzo, ma con il proposito di lavorare per arrivare a quella data nel modo migliore per le attività balneari”. Lo ha detto Simone Guerrini, presidente Fiba Confesercenti Toscana, al termine del convegno ‘Incontro balneari della Toscana’ a Pisa, alla presenza tra gli altri del presidente nazionale FIBA Confesercenti, Maurizio Rustignoli, dell’assessore alle attività produttive, all’economia, al credito e al turismo della Regione Toscana, Leonardo Marras, dell’assessore alle attività produttive commercio turismo e demanio marittimo del comune di Pisa, Paolo Pesciatini e del vicesindaco di Cecina, Alessandro Bechini, in rappresentanza di Anci Toscana.

Come illustra un comunicato, dopo che il Dl ‘salva-infrazioni’ ha fissato per il 2027 il termine per le concessioni balneari, sarà un decreto del Ministero delle Infrastrutture, da adottare entro il 31 marzo 2025, a stabilire i criteri per l’equa remunerazione degli investimenti fatti dai concessionari uscenti negli ultimi 5 anni, in caso di mancato rinnovo.

Guerrini: “Questa legge, che comunque è fatta male, deve essere rivista, ma è un percorso che dovremo costruire nei prossimi anni. Questa prima assemblea dei balneari toscani introduce una serie di riflessioni da affrontare nel tempo, anche visto il continuo evolversi della situazione delle concessioni demaniali. Attendiamo i decreti del MIT sugli indennizzi, che è una partita fondamentale per gli stabilimenti balneari. Non ci aspettiamo grandi capovolgimenti della legge del Governo, perché è stata fatta recentemente, con una linea definita e concordata con l’Europa. Ma entro il 31 Marzo deve essere emanato il decreto e ci auguriamo che con il MIT possano esserci ancora degli spiragli per permettere un indennizzo dell’avviamento commerciale”.

L’incontro “È stato un primo importante step perché c’era il presidente nazionale di Fiba Confesercenti, all’assessore regionale Marras, un rappresentante dell’ANCI Toscana, il Comune di Pisa, oltre a due tecnici, un avvocato demanialista e un dottore commercialista”.