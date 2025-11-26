8.5 C
Firenze
mercoledì 26 Novembre 2025
Black Friday 2025, in Toscana cresce l’attesa per gli acquisti

Secondo l’indagine di Confcommercio Toscana, oltre 6 consumatori su 10 parteciperanno al venerdì degli sconti, soprattutto giovani e donne

Economia
REDAZIONE
REDAZIONE
Black Friday 2025 in Toscana
Black Friday 2025 in Toscana / crediti: freepik
1 ' di lettura
FIRENZE – Il Black Friday 2025 in Toscana attirerà la maggior parte dei consumatori. Secondo l’indagine realizzata da Format Research per Confcommercio Toscana, il 66,1% degli intervistati ha dichiarato che farà acquisti durante la settimana di sconti. Una quota leggermente più bassa rispetto alla media nazionale, ma comunque sufficiente a confermare l’interesse per le promozioni di fine novembre.

Il 15,8% dei cittadini toscani afferma di non voler partecipare, mentre quasi uno su cinque (18,2%) è ancora incerto e potrebbe decidere all’ultimo momento. La percentuale finale di adesioni potrebbe quindi aumentare rispetto alle stime iniziali.

L’indagine mostra che le fasce più giovani sono le più coinvolte: tra i 18 e i 34 anni l’intenzione di acquisto supera il 78%. Anche le donne, con il 68,3%, risultano più propense a cercare offerte rispetto agli uomini. Si tratta di un trend ormai stabile, favorito dalla diffusione degli acquisti online e dall’abitudine a monitorare sconti e promozioni.

Quasi sette consumatori su dieci (69,7%) useranno il Black Friday per anticipare i regali di Natale, confermando un comportamento ormai frequente in tutta Italia. La ricerca di convenienza resta un fattore determinante: molte famiglie scelgono di concentrare gli acquisti nei periodi promozionali per ridurre le spese complessive.

“Negli ultimi anni il Black Friday è diventato una sorta di “secondo periodo dei saldi”, con promozioni che in alcuni casi durano per settimane – dichiara Franco Marinoni, direttore generale di Confcommercio Toscana –. Quello che un tempo era un appuntamento straordinario oggi si è trasformato in una lunga stagione di ribassi che anticipa molti degli acquisti natalizi. È un chiaro sintomo della fragilità dei consumi: le famiglie sono prudenti, attente al prezzo, e cercano ogni occasione per risparmiare”.

“Ma non possiamo illuderci – prosegue Marinoni – che strumenti come questo siano capaci di rilanciare la domanda. Alla fine dell’anno, i volumi complessivi non crescono: semplicemente vengono spalmati in momenti diversi, con una pesante riduzione della redditività per le imprese. E se le grandi catene possono assorbire la perdita di margine, le piccole attività rischiano la loro stessa sostenibilità, costrette a inseguire la corsa agli sconti senza avere la stessa forza finanziaria. È il motivo per cui non tutti gli esercenti scelgono di aderire al Black Friday”.

© Riproduzione riservata

