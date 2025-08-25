Dal 7 settembre operativo il raddoppio ferroviario fra Pistoia e Montecatini

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Il prossimo 7 settembre si concluderanno i lavori di Rete Ferroviaria Italiana per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio. La piena operatività scatterà dal 15 settembre, dopo le corse di pre-esercizio che saranno effettuate dal 7 al 14 settembre.

“Un traguardo importante e atteso – ha commentato il governatore Eugenio giani – un’opera che migliorerà concretamente la mobilità per migliaia di toscani. Il raddoppio consentirà infatti non solo una circolazione più veloce e sicura, riducendo rischi e ritardi, ma anche di accorciare i tempi di percorrenza, con evidenti benefici per un territorio così densamente popolato e ricco di attività produttive”.

“Dal 15 settembre – ha aggiunto Giani – la messa in esercizio commerciale del raddoppio consentirà di avvicinare i tempi da Viareggio, Lucca, Pistoia verso Firenze e di aumentare già da settembre i trasporti. Un potenziamento, quello programmato da Trenitalia insieme alla Regione, che consentirà a più del 30% dei collegamenti con il capoluogo toscano, prima limitati a Pistoia, di prolungare o iniziare il servizio nella stazione di Montecatini. Sarà al via anche una nuova coppia di treni veloci fra Firenze e Viareggio che non effettuerà fermate intermedie fra Pistoia e Lucca, riducendo a poco più di un’ora i tempi di viaggio fra il capoluogo toscano e Lucca. Insomma, un’opera che mette al passo coi tempi il trasporto pubblico locale su ferro”.

Infine, il presidente Giani ha ringraziato “gli oltre 250 tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici impegnati nei cantieri che hanno reso possibile il raggiungimento di questo obiettivo”.