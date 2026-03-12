Escalation in Medio Oriente, Coldiretti lancia l’allarme: export toscano a rischio

FIRENZE – L’export toscano è a rischio a causa della guerra in Medio Oriente. Secondo un’analisi di Coldiretti Toscana elaborata su dati Istat, le tensioni geopolitiche nella regione potrebbero far perdere alla Toscana quasi 56 milioni di euro di esportazioni, con vino, olio e piante ornamentali che da soli rappresentano il 60% del totale.

Le province più esposte sono Firenze, con 17,5 milioni di euro di prodotti esportati verso i Paesi del Golfo nel 2025, Pistoia con 10,2 milioni e Siena con 9,6 milioni. Seguono Pisa con 7,1 milioni, Arezzo con circa 5 milioni e Livorno con 4,4 milioni. Fatturati inferiori al milione di euro riguardano invece Prato, Grosseto e Massa-Carrara.

Tra i prodotti più a rischio figurano le bevande — vino, birra e affini — con 15,5 milioni di euro, l’olio e i suoi derivati con 10,8 milioni e le piante vive con 9,1 milioni.

A preoccupare maggiormente le imprese agricole sono i prodotti deperibili del florovivaismo: Pistoia, leader nazionale del settore, ha esportato nell’ultimo anno quasi 10 milioni di euro di piante verso i paesi del Golfo, circa un terzo dell’intero valore nazionale.

Lo stop al traffico marittimo coincide con il momento più delicato della campagna floricola, con circa mille container destinati all’area e ordini già in portafoglio che stanno subendo una brusca frenata. Alcune spedizioni in viaggio sono state deviate verso l’India, con il rischio concreto di compromettere la qualità dei prodotti.

A pesare sull’intero comparto agricolo è anche l’aumento dei costi di produzione: il gasolio agricolo ha registrato un rincaro del 40% in una sola settimana, mentre fertilizzanti come l’urea risultano già introvabili sul mercato. Coldiretti ha presentato una denuncia formale contro presunte speculazioni sui prezzi.

Letizia Cesani, presidente di Coldiretti Toscana, avverte che il conflitto ricadrà sulle imprese e sulle famiglie, come già accaduto con l’invasione dell’Ucraina, e chiede una vigilanza attiva contro distorsioni lungo la filiera per evitare aumenti ingiustificati.