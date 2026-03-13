Nidi Gratis, misura confermata per il quarto anno di fila: via libera al nuovo bando

FIRENZE – La Toscana si conferma regione all’avanguardia nelle politiche per la famiglia rinnovando, per il quarto anno consecutivo, l’attesa misura Nidi Gratis. La giunta regionale ha dato il via libera al nuovo bando per l’anno educativo 2026/2027, consolidando un percorso iniziato nel 2023 che ha visto crescere costantemente il numero dei beneficiari: dai 13431 del primo anno si è arrivati ai 15388 dello scorso ciclo, segnando un record che testimonia l’efficacia del provvedimento nel rispondere ai bisogni reali del territorio. La misura, destinata ai nuclei familiari con un Isee non superiore a 40mila euro, punta a garantire il diritto all’istruzione precoce e a favorire la conciliazione tra vita lavorativa e privata, abbattendo completamente le rette di iscrizione e frequenza.

Il cronoprogramma per la nuova edizione è già tracciato. Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso rivolto ai Comuni, che avranno tempo fino al 24 aprile per presentare le proprie candidature e stilare l’elenco dei servizi educativi, sia pubblici che privati accreditati, presso i quali sarà possibile usufruire del beneficio. Successivamente, nel mese di giugno, si aprirà la finestra per le famiglie, che potranno inoltrare la domanda direttamente sulla piattaforma telematica della Regione Toscana. L’investimento complessivo resta imponente, pari a 40 milioni di euro, garantiti grazie al cofinanziamento del Programma regionale Fse+ 2021-2027.

Dal punto di vista economico, il contributo regionale può arrivare fino a un massimo di 527,27 euro al mese per ogni bambino. Questa somma, integrata con il bonus erogato dall’Inps, consente di raggiungere un’agevolazione totale fino a 800 euro mensili, coprendo di fatto l’intero costo del servizio nella quasi totalità dei casi. L’impatto sociale della misura è certificato dai dati raccolti dall’Istituto degli Innocenti: oltre al gradimento altissimo espresso dalle famiglie (97 su 100 si dichiarano soddisfatte), è emerso un circolo virtuoso che ha portato non solo a un aumento della domanda, ma anche a un parallelo potenziamento dell’offerta di posti letto da parte dei gestori, incentivati dalla stabilità dei finanziamenti regionali.