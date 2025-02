Nubifragio Isola d’Elba, Legambiente: “Cementificazione elemento moltiplicatore”

Getting your Trinity Audio player ready...

ISOLA D’ELBA – Legambiente Arcipelago Toscano: “Dopo aver spalato il fango del disastro climatico, Portoferraio si sta rendendo conto dei danni inferti dal clima sempre più estremo alle sue spiagge e coste, da Bagnaia, fino alla Biodola, dalle Viste fino al Viticcio.

E in questo disastro emerge con forza che uno degli elementi moltiplicatori degli effetti del cambiamento climatico è la cementificazione delle coste e la pessima ‘programmazione’ degli interventi sulle spiagge, un bene comune che ormai sembra diventato a esclusivamente al servizio di interessi privati”.

Poi: “E’ il caso della Padulella. La magnifica spiaggia bianca delle cartoline, che è stata completamente sfigurata da un mix di cause meteorologiche e umane, provocate a monte e sulla costa da interventi che da anni – e anche recentemente – Legambiente denuncia senza ottenere risposta.

Le foto inviateci da cittadini e soci di Legambiente (e che non rendono purtroppo l’idea del disastro reale) mostrano un fosso soffocato da rifiuti, manufatti e servizi posizionati dove il fosso dovrebbe sfociare, l’acqua che si è fatta spazio sotto costruzioni sulla costa perché il fosso adiacente era occluso.

Il reticolo dei piccoli corsi d’acqua che hanno contribuito a mantenere vitale la spiaggia della Padulella sembra essere stato cancellato, mentre il fosso centrale è ancora attivo me è esploso alla foce come non mai.

Come scrive una abitante della Padulella, “La pioggia di questi giorni ha evidenziato lo stato di vulnerabilità di questa zona, non solo la spiaggia ma tutta la zona è interessata a frane a monte e smottamenti, alcuni fossati non ricevono più per via dello stato di totale incuria nel quale sono lasciati, anche il nuovo parcheggio costruito nella parte più alta per la realizzazione del quale è stata disboscata una vasta area verde che prima sicuramente garantiva una notevole protezione grazie all’azione drenante della vegetazione, ora la pioggia arriva a valle con molta più forza”.

Prosegue Legambiente: “Sono le immagini di una catastrofe diffusa i cui impatti probabilmente si faranno sentire nel tempo, le cartoline del cambiamento climatico che qualcuno si ostina ancora a negare. Siamo in terra incognita, stiamo affrontando qualcosa di mai visto.

Ma è innegabile che a tutto questo, come alla Padulella, hanno dato un grosso contributo anche la cementificazione e l’incuria, il considerare l’ambiente merce da far fruttare e non da curare e difendere.

Alla Padulella e nelle altre spiagge occorre intervenire presto e bene, rimediando agli errori del passato, smettendo di appesantire a monte con asfalto e cemento e curando la bellezza e l’interesse comune, non quello privato. Altrimenti resterà solo una vecchia cartolina”.