Nuovi treni regionali in Toscana: ecco il piano 2025

Cento nuovi treni regionali nel 2025, per un investimento economico di 850 milioni di euro e oltre 430 milioni di viaggiatori stimati. In cifre, “il 2025 per il regionale di Trenitalia si apre all’insegna della crescita in linea con quanto previsto dal Piano strategico 2025-2029 del Gruppo FS Italiane”.

Grazie ai contratti di servizio con le Regioni e Province Autonome, committenti del servizio, nel periodo 2019-2024, sono stati consegnati 540 treni di nuova generazione che, sommati ai 335 già acquistati in precedenza, porta a 875 il numero dei nuovi treni in circolazione. Numero destinato a crescere poiché, con le ulteriori consegne previste fino al 2027, Regionale potrà contare su 1.061 nuovi convogli, pari all’80% dell’intera flotta rinnovata, per un investimento complessivo di sette miliardi di euro.

In Toscana, grazie al contratto di servizio con la Regione, sono ad oggi 61 i convogli di ultima generazione già consegnati, che aggiunti ai 76 acquistati precedentemente portano a 137 il numero dei nuovi treni regionali in circolazione sui binari toscani. Nel 2025 partirà la consegna di ulteriori 17 treni. Il rinnovo della flotta si concluderà nel 2030 quando entreranno in servizio anche gli ultimi 14 convogli. L’investimento complessivo per il rinnovo della flotta è di un miliardo e 300 mila euro.

Tra le principali novità in vigore dal mese di gennaio 2025, l’indennizzo automatico per coloro che hanno acquistato il biglietto digitale regionale: in caso di ritardo del treno, i passeggeri riceveranno automaticamente – senza dover fare alcun tipo di richiesta – l’indennizzo da ritardo entro 30 giorni.